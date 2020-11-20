ВАКС отменил второй приговор из-за решения Конституционного суда о е-декларировании

Он был вынесен в отношении бывшего директора Львовского бронетанкового завода Романа Тымкива.

ВАКС отменил второй приговор из-за решения Конституционного суда о е-декларировании
Фото: facebook/Вищий антикорупційний суд

Высший антикоррупционный суд отменил второй приговор по статье о недостоверном декларировании. Он был вынесен в отношении бывшего директора Львовского бронетанкового завода Романа Тымкива.

Решение принято 19 ноября.

Тымкив в декларациях за 2016-2018 годы не указал информацию о квартире в Вене стоимостью 381 тысяча евро. Также в декларациях не было сведений о компании с уставным капиталом 50 тысяч долларов, зарегистрированной в Белизе, конечным бенефициарным владельцем которой он является.

Антикоррупционный суд признал его виновным и приговорил Тымкива к штрафу в 51 тысячу грн с запретом на три года управлять государственными предприятиями. Сам Тымкив признал свою вину на суде.

Напомним, 17 ноября ВАКС отменил свой первый приговор из-за решения Конституционного суда о е-декларировании. Судья Апелляционного суда Днепропетровской области в отставке Надежда Посунся обвинялась в умышленном непредоставлении е-деклараций.

28 октября КСУ обнародовал решение, которым электронное декларирование в Украине фактически было ликвидировано. НАПК вынужденно закрыло доступ к электронным декларациям.

Позже правительство обязало НАПК восстановить доступ к реестру, а президент Владимир Зеленский подал в парламент проект закона, предусматривающего возвращение ответственности за недостоверное декларирование и роспуск состава судей КС.

12 ноября ВАКС закрыл еще два уголовных производства по делу о недостоверном декларировании. Речь идет о бывшем гендиректоре "Укроборонпрома" Букине и главе Дружковского городского суда Молибоге.

18 ноября ВАКС закрыл еще три дела о декларировании недостоверной информации. Дела закрыты по мэру Одессы Геннадию Труханову, бывшему первому заместителю главы Госрыбагентства и экс-главе Госэкоинспекции.

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