В Музее Революции Достоинства обнаружили нарушения, приведшие к убыткам в 4 млн гривен, - полиция Киева

Полиция Киева объяснила причины проведения обысков в Музее Революции Достоинства, у компании-генподрядчика и по месту жительства должностных лиц.

Досудебное расследование начато по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины, сообщили на странице полиции столицы в Facebook.

"В ходе досудебного расследования установлено, что в конце 2018 года Национальным мемориальным комплексом Героев Небесной Сотни - Музеем Революции Достоинства заключен договор генподряда на выполнение строительных работ с ООО и перечислен на его счет авансовый платеж в размере более 111 миллионов гривен для выполнения строительных работ. На данный время работы на указанном объекте не выполняются. Согласно акту ревизии, на казначейском счете подрядчика остаток средств по объекту, по состоянию на март 2020 года, составлял 9 878 517 гривен. Также выявлены финансовые нарушения и в музее Революции Достоинства, что привело к убыткам на сумму почти 4 миллиона гривен", - говорится в сообщении.

Обыски проходят на основании постановления следственного судьи Голосеевского райсуда, фиксируются сведения об обстоятельствах совершения уголовных преступлений и идет получение других доказательств в уголовном производстве.

Директор Музея Игорь Пошивайло заявил, что следователи изымают ноутбуки, жесткие диски компьютеров и всю документацию по строительству Мемориального комплекса Героев Небесной Сотни.

"Это спланированная и последовательная атака зеленой власти на ценности Майдана и сворачивание памяти погибших Героев Небесной Сотни! И все это цинично делается за два дня до 7-й годовщины начала революции Достоинства", - заявил он.

Директор музея на брифинге также сообщил, что следователи искали документы, связанные с сооружением мемориала. Эти документы находятся у генподрядчика, а не в музее.

У Пошивайло изъяли частный жесткий диск из квартиры, обыск длился 2 часа.

"Открыто уголовное производство, мы не являемся прямым субъектом финансовой деятельности - это подрядчик. Самая большая проблема в том, что мемориал готовился к строительству в начале, в феврале 2014 года. Был наложен целый ряд арестов на участок, Генпрокуратура назначала определенные сроки, когда можно будет соорудить мемориал... По сути правительством определили, что в 2019 году в феврале мемориал должен быть построен, были открыты торги, определен победитель, перечислен аванс. В феврале начались новые наложения арестов, сроки отодвигались, участок до сих пор арестован, мемориал не построен, очевидно, этот вопрос у органов - почему не строится мемориал и где средства", - пояснил Игорь Пошивайло.

В Службе безопасности Украины свое очередь заявили, что следователи подозревают должностных лиц мемориального комплекса в хищении средств, выделенных на реконструкцию объекта. Продолжается досудебное следствие по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины.

"Задокументировано, что руководство Музея заключило договоры на почти 150 млн гривен на работы по реконструкции и благоустройству объектов мемориального комплекса. Подрядчикам был перечислен аванс в размере 80% от суммы договора, что составило 111 млн грн. Тем не менее правоохранители выяснили, что в установленные соглашениями сроки работы фактически не проводились. Однако большая часть полученных подрядчиком бюджетных средств была потрачена не на цели, которые прописаны в соответствующих договорах", - пояснили в СБУ .

Напомним, что в Музее Революции Достоинства в четверг, 19 ноября, происходит обыск. Директор музея Революции Достоинства Игорь Пошивайло в комментарии LB.ua сообщил, что обыски связаны с проверкой финансово-экономической деятельности музея, в частности с проектированием Мемориального комплекса.

"В течение двух месяцев у нас проходил государственный аудит , часть выводов которого мы оспариваем в суде, а часть уже обжаловали. Санкцию на этот обыск дал Голосеевский суд, сославшись на то, что якобы музей отказался предоставлять материалы по строительству, хотя ни одного запроса на это не было ни в какой форме", - заявил директор музея.

Кроме того, следственные действия происходили в жилище Пошивайло.