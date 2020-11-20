Зеленский подписал закон о штрафах за пребывание в общественных заведениях и транспорте без масок

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно предотвращения распространения коронавирусной болезни (COVID-19)"

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

"Закон имеет целью предотвращение распространения коронавирусной болезни среди граждан Украины. Документ будет способствовать повышению социальной ответственности граждан и защите их здоровья и жизни, а также уменьшению количества случаев заражения коронавирусной болезнью, что поможет предотвратить неконтролируемый рост числа больных COVID-19 и перегрузку медицинских учреждений", - говорится в сообщении.

Документ дополняет статью 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях частью второй, предусматривающей наложение штрафа от 10 до 15 необлагаемых минимумов доходов граждан за пребывание в общественных зданиях, сооружениях, общественном транспорте во время действия карантина без надетых средств индивидуальной защиты, в том числе респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот, в частности, изготовленных самостоятельно.

Напомним, 6 ноября Верховная Рада Украины ужесточила ответственность за отсутствие масок в течение карантина в общественных помещениях и транспорте. За проект этого закона проголосовали 267 нардепов. Также в Раде регистрировали альтернативный законопроект, который, кроме внесения в КоАП ответственности за отсутствие маски, предусматривал увеличение штрафа для представителей власти - от 1700 до 2550 грн.