ГБР пришло с обысками в управление ГСЧС Луганщины

Обыски проводятся в рамках дела о служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия во время масштабных пожаров.

Сотрудники Луганской областной прокуратуры совместно со следователями провели санкционированные обыски в Главном управлении и других структурных подразделениях Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Украины в Луганской области.

Об этом информирует пресс-служба областной прокуратуры.

"В рамках досудебного расследования проверяется информация о возможной служебной халатности со стороны руководства Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Луганской области. Также отрабатывается информация о возможном системном хищении горючего должностными лицами ГСЧС", - говорится в сообщении.

По данным следствия, для хищения горючего использовались специальные приборы, которые увеличивают километраж и моточасы на транспортных средствах. В результате таких действий не был сформирован надлежащий резерв горюче-смазочных материалов, а потому техника для тушения пожаров не смогла вовремя выехать к местам возгораний, что в свою очередь не позволило их оперативно локализовать. По той же причине дополнительные силы, прибывшие на помощь в Луганскую область из других регионов, не смогли вовремя приступить к тушению пожаров, считают в прокуратуре.

Изъяты приборы, документация по учету и использованию горюче-смазочных материалов и транспортных средств, а также по организации мероприятий по ликвидации пожаров. Также в рамках уголовного производства проводятся допросы должностных лиц и назначен ряд судебных экспертиз.

Кроме того, следствие изучает обстоятельства организации и деятельности штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, а также координации действий сил, привлеченных к тушению пожаров.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется следователями территориального управления ГБР, расположенного в городе Краматорске.

Напомним, 30 сентября в Луганской области было зафиксировано 146 пожаров. В результате ураганного ветра до 28 м/с огонь быстро распространился на значительную площадь. Спасатели только на 9-й день погасили пожары.

Во время тушения пожаров были эвакуированы 150 человек. Погибли 11 человек, из которых три человека умерли в результате отравления продуктами горения, один человек - от полученных ожогов, три человека - в результате сердечных приступов. Еще у четырех человек причина гибели устанавливается. Пострадали 19 человек (в том числе три сотрудника ГСЧС).

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