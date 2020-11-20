В Музей Революции Достоинства пришли с обыском (обновлено)

Фото: Facebook-страница музея

В Музее Революции Достоинства в четверг, 19 ноября, происходит обыск.

Сообщение об этом появилось на фейсбук-странице музея.

"У нас обыск! В эти минуты как раз открыли и проводим международный научный форум, готовим мероприятия к годовщине Революции Достоинства, поэтому... детали позже", - говорится в сообщении.

Обновлено. Обыск в музее проводят следователи Национальной полиции в Киеве , оперативное сопровождение осуществляют сотрудники СБУ , а процессуальное руководство - городская прокуратура. Об этом сообщили источники LB.ua в правоохранительных органах.

Директор музея Революции Достоинства Игорь Пошивайло в комментарии LB.ua сообщил, что обыски связаны с проверкой финансово-экономической деятельности музея, в частности с проектированием Мемориального комплекса.

"В течение двух месяцев у нас проходил государственный аудит , часть выводов которого мы оспариваем в суде, а часть уже обжаловали. Санкцию на этот обыск дал Голосеевский суд, сославшись на то, что якобы музей отказался предоставлять материалы по строительству, хотя ни одного запроса на это не было ни в какой форме. Удивительно, что именно таким силовым способом, именно в неделю перед годовщиной начала Революции достоинства силовые структуры пытаются эту документацию достать. Это очень странно выглядит - особенно после нашего заявления относительно использования термина "государственный переворот" в отношении Революции достоинства. Мы является единственным государственным учреждением, которое отвечает целево за этот день и за часть государственных мероприятий, проводимых по случаю этой годовщины", - отметил он.



Кроме того, следственные действия проходили в жилище Пошивайло, рассказал он на своей странице в Facebook.

Фото: facebook.com/maidanmuseum.org

Народный депутат Владимир Арьев сообщил, что во время обыска изымали документацию.

"Сегодня обыск СБУ в Музее Революции Достоинства. Изымают документацию. Совпадение? Требую от Службы безопасности Украины немедленно представить публичные объяснения своих действий! Ибо смердит от этого обыска", - написал он в фейсбуке.

В то же время пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская в комментарии Радио Свобода заявила, что не располагает информацией об обыске.

17 ноября Музей Революции Достоинства обнародовал призыв к Национальному совету Украины по вопросам телевидения и радиовещания и другим органам государственной власти, онлайновым, печатным, аудиовизуальным СМИ . В нем говорилось о том, что в этом году в медиа участились случаи употребления некоторыми украинскими политиками, политологами, журналистами словосочетания "государственный переворот" для обозначения событий ноября 2013 года - февраля 2014 года.

"События ноября 2013 года - февраля 2014 года ни по одному из признаков не попадают под определение государственного переворота. С точки зрения современных социальных дисциплин, указанные события являются революцией в новейшем понимании этого термина, направленной на защиту демократического управления, гражданских прав и свобод и на демократизацию общества. Эта революция имела преимущественно ненасильственный характер, была массовой и получила поддержку демократического мира", - подчеркнули в музее.

Национальный мемориальный комплекс Героев Небесной Сотни - Музей Революции Достоинства - музейная научно-исследовательская, культурно-образовательная и научно-методическая государственная институция, относящаяся к сфере управления Украинского института национальной памяти.

Напомним, 16 ноября Апелляционный суд Киева отменил заочный арест экс-президента Виктора Януковича по делу о разгоне Майдана 18-20 февраля 2014 года.

В тот же день ГБР завершило расследование дела против экс-нардепа Татьяны Черновол по делу о поджоге офиса Партии регионов в феврале 2014 года.