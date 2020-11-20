В Музей Революции Достоинства пришли с обыском (обновлено)

Следственные действия связаны с финансово-экономической деятельностью музея, в частности с проектированием Мемориального комплекса.

Фото: Facebook-страница музея

В Музее Революции Достоинства в четверг, 19 ноября, происходит обыск.

Сообщение об этом появилось на фейсбук-странице музея.

"У нас обыск! В эти минуты как раз открыли и проводим международный научный форум, готовим мероприятия к годовщине Революции Достоинства, поэтому... детали позже", - говорится в сообщении.

Обновлено. Обыск в музее проводят следователи Национальной полиции в Киеве, оперативное сопровождение осуществляют сотрудники СБУ, а процессуальное руководство - городская прокуратура. Об этом сообщили источники LB.ua в правоохранительных органах.

Директор музея Революции Достоинства Игорь Пошивайло в комментарии LB.ua сообщил, что обыски связаны с проверкой финансово-экономической деятельности музея, в частности с проектированием Мемориального комплекса.

"В течение двух месяцев у нас проходил государственный аудит, часть выводов которого мы оспариваем в суде, а часть уже обжаловали. Санкцию на этот обыск дал Голосеевский суд, сославшись на то, что якобы музей отказался предоставлять материалы по строительству, хотя ни одного запроса на это не было ни в какой форме. Удивительно, что именно таким силовым способом, именно в неделю перед годовщиной начала Революции достоинства силовые структуры пытаются эту документацию достать. Это очень странно выглядит - особенно после нашего заявления относительно использования термина "государственный переворот" в отношении Революции достоинства. Мы является единственным государственным учреждением, которое отвечает целево за этот день и за часть государственных мероприятий, проводимых по случаю этой годовщины", - отметил он.

Кроме того, следственные действия проходили в жилище Пошивайло, рассказал он на своей странице в Facebook.

Фото: facebook.com/maidanmuseum.org

Народный депутат Владимир Арьев сообщил, что во время обыска изымали документацию.

"Сегодня обыск СБУ в Музее Революции Достоинства. Изымают документацию. Совпадение? Требую от Службы безопасности Украины немедленно представить публичные объяснения своих действий! Ибо смердит от этого обыска", - написал он в фейсбуке.

В то же время пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская в комментарии Радио Свобода заявила, что не располагает информацией об обыске.

17 ноября Музей Революции Достоинства обнародовал призыв к Национальному совету Украины по вопросам телевидения и радиовещания и другим органам государственной власти, онлайновым, печатным, аудиовизуальным СМИ. В нем говорилось о том, что в этом году в медиа участились случаи употребления некоторыми украинскими политиками, политологами, журналистами словосочетания "государственный переворот" для обозначения событий ноября 2013 года - февраля 2014 года.

"События ноября 2013 года - февраля 2014 года ни по одному из признаков не попадают под определение государственного переворота. С точки зрения современных социальных дисциплин, указанные события являются революцией в новейшем понимании этого термина, направленной на защиту демократического управления, гражданских прав и свобод и на демократизацию общества. Эта революция имела преимущественно ненасильственный характер, была массовой и получила поддержку демократического мира", - подчеркнули в музее.

Национальный мемориальный комплекс Героев Небесной Сотни - Музей Революции Достоинства - музейная научно-исследовательская, культурно-образовательная и научно-методическая государственная институция, относящаяся к сфере управления Украинского института национальной памяти.

Напомним, 16 ноября Апелляционный суд Киева отменил заочный арест экс-президента Виктора Януковича по делу о разгоне Майдана 18-20 февраля 2014 года.

В тот же день ГБР завершило расследование дела против экс-нардепа Татьяны Черновол по делу о поджоге офиса Партии регионов в феврале 2014 года.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Зеленский о выборах в США: "Возможно, это немного пафосно, но Украина объединяет Соединенные Штаты"Зеленский о выборах в США: "Возможно, это немного пафосно, но Украина объединяет Соединенные Штаты"
Зеленский обратился к жителям ОРДЛО: Украина для вас открытаЗеленский обратился к жителям ОРДЛО: Украина для вас открыта
Зеленский призвал украинцев "не быть ковид-атеистами" и придерживаться "карантина выходного дня"Зеленский призвал украинцев "не быть ковид-атеистами" и придерживаться "карантина выходного дня"
Девять миллионов украинцев могут обеднеть из-за коронакризиса — ООНДевять миллионов украинцев могут обеднеть из-за коронакризиса — ООН
Пресс-секретарь фюрера РФ: местные выборы в Украине свидетельствуют о том, что "русофобские антитела не так и сильны"Пресс-секретарь фюрера РФ: местные выборы в Украине свидетельствуют о том, что "русофобские антитела не так и сильны"
Блок рекламы


Похожие новости
В Музее Революции Достоинства обнаружили нарушения, приведшие к убыткам в 4 млн гривен, - полиция КиеваВ Музее Революции Достоинства обнаружили нарушения, приведшие к убыткам в 4 млн гривен, - полиция Киева
Кабмин выделил 118 млн грн на мобильные госпитали, однако не видит необходимости разворачивать их сейчас (обновлено)Кабмин выделил 118 млн грн на мобильные госпитали, однако не видит необходимости разворачивать их сейчас (обновлено)
В Беларуси уже задержано более 550 человек, "лукашисты" уничтожают мемориал памяти Бондаренко (обновлено)В Беларуси уже задержано более 550 человек, "лукашисты" уничтожают мемориал памяти Бондаренко (обновлено)
В Вашингтоне проходит "миллионный марш" в поддержку Трампа (обновлено)В Вашингтоне проходит "миллионный марш" в поддержку Трампа (обновлено)
Полиция Харькова закрыла дело об исчезновении Кернеса (обновлено)Полиция Харькова закрыла дело об исчезновении Кернеса (обновлено)
Азербайджан случайно сбил роSSийский ударный вертолет Ми-24 над Арменией (обновлено)Азербайджан случайно сбил роSSийский ударный вертолет Ми-24 над Арменией (обновлено)
Активисты провели акцию около дома главы КСУ (обновлено)Активисты провели акцию около дома главы КСУ (обновлено)
Нацгвардеец Маркив прилетел из Италии в Украину (обновлено)Нацгвардеец Маркив прилетел из Италии в Украину (обновлено)
Маркив вышел из тюрьмы Опера в Италии (обновлено)Маркив вышел из тюрьмы Опера в Италии (обновлено)
Под Конституционным судом прошел масштабный митинг с файерами, полиция перекрывала движение (обновлено)Под Конституционным судом прошел масштабный митинг с файерами, полиция перекрывала движение (обновлено)
Последние новости
Подгружаем последние новости