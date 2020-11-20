Украина подала списки из 11 человек на обмен с РоSSией, - Кравчук

Украина передала роSSийской стороне списки из 11 человек для взаимного освобождения до конца года.

Об этом в интервью "Громадському" заявил глава делегации Украины в ТКГ, первый президент Украины Леонид Кравчук.

"Мы подали документы на 11 человек. Они уже полностью готовы. Мы ждем соответствующих представлений со стороны ОРДЛО. Потому что этот обмен - это не просто одностороннее действие. Пока таких встречных шагов со стороны ОРДЛО мы не видим", - отметил Кравчук.

По его словам, конечной целью Украины является обмен "всех на всех".

Напомним, украинская сторона в составе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе предлагает провести обмен пленными до 24 декабря нынешнего года. По словам советника по информационной политике ТКГ Алексея Арестовича, сейчас идет "практическая работа" по подготовке очной встречи в "нормандском формате".

Последний обмен на Донбассе состоялся 16 апреля. Офис президента сообщил, что из плена освободили 20 украинцев. В контролируемых Россией группировках "ДНР" и "ЛНР" заявили, что украинская сторона передала 14 человек.

Напомним, украинская сторона в составе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе предлагает провести обмен пленными до 24 декабря этого года. По словам советника по информационной политике ТКГ Алексея Арестовича, сейчас идет "практическая работа" по подготовке очной встречи в "нормандском формате".

РоSSийская сторона со своей стороны заявляет, что разблокирует вопрос взаимного освобождения удерживаемых людей только после согласования дорожной карты реализации минских соглашений в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) и ее одобрения Верховной Радой.