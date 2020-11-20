Оккупанты выдвинули Украине условия для освобождения пленных

На сегодня переговоры об освобождении людей заблокированы.

Оккупанты выдвинули Украине условия для освобождения пленных
Дарина Морозова
Фото: twitter.com/IANovorossia

РоSSийская оккупационная администрация на Донбассе разблокирует вопрос взаимного освобождения удерживаемых людей только после согласования дорожной карты реализации минских соглашений в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) и его одобрения Верховной Радой.

Об этом оккупационным СМИ заявила представитель оккупационной власти в отдельных районах Донецкой области Дарья Морозова.

Она сообщила, что на сегодня переговоры об освобождении людей заблокированы.

"Чтобы возобновить диалог и достичь конструктива, сторонам конфликта необходимо согласовать документ, в котором будет содержаться механизм разблокировки переговоров и подтверждение приверженности минским соглашениям", - сказала Морозова.

Напомним, украинская сторона в составе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе предлагает провести обмен пленными до 24 декабря нынешнего года. По словам советника по информационной политике ТКГ Алексея Арестовича, сейчас идет "практическая работа" по подготовке очной встречи в "нормандском формате".

Последний обмен на Донбассе состоялся 16 апреля. Офис президента сообщил, что из плена освободили 20 украинцев. В контролируемых Россией группировках "ДНР" и "ЛНР" заявили, что украинская сторона передала 14 человек.

На заседании 10 ноября ТКГ приняла за основу предложенный Украиной план действий по Донбассу. Документ содержит предложение о полном прекращении конфликта и демилитаризации отдельных районов Донецкой и Луганской областей в начале 2021 года, чтобы создать все необходимые условия для проведения там местных выборов 31 марта 2021 года. Глава ТКГ Леонид Кравчук также предложил провести обмен пленными до Нового года. Однако из-за демарша РФ Україна не смогла добиться обсуждения этого вопроса.

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