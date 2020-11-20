Зеленский поручил Разумкову инициировать рассмотрение закон о растаможке "евроблях"

Владимир Зеленский отреагировал на петицию о растаможке "евроблях", которая была размещена на сайте Офиса президента. Петиция быстро собрала почти 27 тысяч голосов, и ее взяли на рассмотрение.

Зеленский дал ответ на петицию о растаможке “евроблях“: Разумков обещал побыстей рассмотреть закон в Раде

Автор опубликованного документа просит президента лоббировать включение в повестку дня финансового Комитета Верховной Рады трех законопроектов - №3704, 3705 и 3706. Эти законопроекты значительно упрощают и удешевляют процесс растаможки автомобилей на еврономерах.

Зеленский дал ответ на петицию о растаможке “евроблях“: Разумков обещал побыстей рассмотреть закон в Раде

Глава государства ответил "евробляхерам", что их вопрос – один из первоочередных на рассмотрении Верховной Рады. Поначалу его, конечно, должны рассмотреть в профильном комитете. Владимир Зеленский заверил, что у него уже был разговор со спикером парламента Дмитрием Разумковым об этой проблеме. Президент поставил перед Разумковым задачу ускорить процесс рассмотрения законов и "евробляхах".

Профильный комитет Рады в ближайшее время создаст рабочую группу, которая должна изучить все имеющиеся предложения и прийти к общему знаменателю с "евробляхерами" – с тем, чтобы потом выработать реальные законопроекты, которые получат одобрение парламентского большинства.


Марченко Любов, Тудей

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