Объявлен победитель конкурса на лучший эскиз большого Государственного герба Украины

Первую премию получил проект Алексея Кохана.

Объявлен победитель конкурса на лучший эскиз большого Государственного герба Украины

Организационный комитет по подготовке и проведению конкурса на лучший эскиз большого Государственного герба Украины объявил победителя.

Об этом сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

"Лучший эскиз большого Государственного Герба Украины выбран! Победителей определяло профессиональное жюри во главе с Андреем Гречило - автором Малого герба. Все они являются специалистами по геральдике, истории, юриспруденции и искусствоведению. В общей сложности к конкурсу были допущены 112 работ", - написал он в Teiegram -канале.

Жюри представило свое решение сегодня на заседании оргкомитета. Первую премию получил проект Алексея Кохана.

Эскиз-победитель содержит обязательные элементы для большого Государственного Герба, в частности: герб Войска Запорожского, воина-козака, рыцаря с мушкетом и Знак Княжеского Государства Владимира Великого, то есть малый Государственный герб.

Фото: Svitlana Yuryk / facebook

Теперь Минюст должен подготовить проект Закона "О государственных символах", который передадут в Верховную Раду. Если депутаты поддержат этот выбор, соответствующий эскиз будет официально оформлен как большой Государственный Герб.

Напомним, в "Софии Киевской" состоится выставка конкурсных предложений эскизов большого Государственного Герба Украины.

5 августа Рада проголосовала за объявление конкурса на лучший эскиз большого Государственного Герба. Этот конкурс является уже четвертым, на котором будут выбирать лучший эскиз большого Государственного Герба. Его организация возложена на Кабинет Министров.

Кабмин установил 100 тыс. гривень премии за лучший эскиз большого Государственного Герба. Министерству культуры было поручено обеспечить проведение конкурса, а также общественное обсуждение эскиза.

Малым Государственным Гербом Украины является Тризуб. Он был утвержден в феврале 1992 года и определялся как главный элемент Большого герба. Однако Большого Герба Украина до сих пор не получила. Геральдисты разработали несколько сотен эскизов, однако ни один из них не был утвержден.

В Конституции Тризуб утвержден как главный элемент большого Государственного Герба. В 1996 году Конституционная комиссия предлагала вписать в окончательный проект Основного закона только один герб, однако в последний момент наличие большого герба было утверждено в 20-й статье.

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