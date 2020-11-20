Парубий сообщил, что заболел ковидом

Экс-глава Верховной Рады пошел на самоизоляцию.

Парубий сообщил, что заболел ковидом
Фото: 24tv.ua

Бывший спикер Верховной Рады, нардеп Андрей Парубий заболел коронавирусом.

Об этом он сообщил в фейсбуке.

Он отметил, что сообщил о заболевании всем, с кем контактировал в последнее время, а сам - пошел на самоизоляцию.

"Получил положительный результат теста на коронавирус. Сообщил об этом всем, с кем контактировал в последние дни. Чувствую себя хорошо, однако полностью самоизолируюсь. Всем желаю здоровья и максимального соблюдения мер безопасности", - написал Парубий.

Напомним, нынешний спикер парламента Дмитрий Разумков тоже заболел ковидом. Вице-спикер Руслан Стефанчук также сообщил, что получил позитивний тест на коронавирус. Заседание Рады ведет вице-спикер ЕленаКондратюк.

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