"Укроборонпром" пытается сорвать задание президента по реформированию ОПК, - Минстратегпром

В Министерстве по вопросам стратегических отраслей промышленности выразили удивление тем, что руководство ГК "Укроборонпром" пытается позиционировать себя как политического игрока и определять развитие стратегической отрасли государства. Об этом говорится в заявлении Минстратегпрома в ответ на заявление ГК "Укроборонпром" об «обеспокоенности сворачиванием реформы оборонно-промышленного комплекса страны и вмешательством в свою хозяйственную деятельность со стороны Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины».

«Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины, которое является центральным органом исполнительной власти, созданным в соответствии с действующим законодательством Украины для формирования и обеспечения реализации государственной военно-промышленной политики, удивлено "демаршем" руководства Государственного концерна "Укроборонпром" (субъектом хозяйственной деятельности) и попыткой позиционироваться как эксклюзивный "политический игрок", имеющий исключительное право определять приоритеты, методы и пути реформирования и развития сверхважной стратегической отрасли государства и давать оценку органам государственной власти», - сообщает Минстратегпром на своей странице в Facebook.

Действия ГК "Укроборонпром" в Министерстве по вопросам стратегических отраслей промышленности расценивают как вмешательство субъекта хозяйствования в сферу государственной военно-промышленной политики и считают, что развитие украинского ОПК не может быть «предметом для экспериментальных упражнений специалистов из «общего реформирования».

«Задача реформирования и создания действенной, эффективной модели функционирования оборонно-промышленного комплекса Украины в условиях войны с роSSийским агрессором - вопрос чрезвычайной государственной важности и не может быть предметом для экспериментальных упражнений специалистов по "общему реформированию", для которых не имеет значения, что именно "реформировать".

Публичное вмешательство в непринадлежащую к компетенции субъекта хозяйствования сферу - государственную военно-промышленную политику, не может расцениваться иначе как попытка сорвать реализацию задач, определенных Президентом Украины и закрепленных действующим законодательством», - говорится в сообщении.

Минстратегпром также подчеркнул, что деятельность Министерства по совершенствованию существующей законодательной базы реформирования оборонно-промышленного комплекса происходит в сотрудничестве с Верховной Радой, другими государственными органами (в том числе ГК "Укроборонпром") и общественными организациями.

«Не считая целесообразным вдаваться в детали и комментировать размещенное 18 ноября 2020 года на сайте ГК "Укроборонпром" заявление, стоит обратить внимание на некомпетентность и неосведомленность авторов текста о конкретной деятельности, осуществляемой руководством Министерства - кстати, совместно с представителями концерна и других государственных органов и общественных организаций. Возможно, им неизвестно о совместной работе представителей Минстратегпрома, комитетов Верховной Рады Украины и концерна, которая продолжается в течение последних нескольких месяцев и направлена на совершенствование существующей законодательной базы, разработку новых нормативно-правовых актов, необходимых для реформирования оборонно-промышленного комплекса», - сообщает Минстратегпром.