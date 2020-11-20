Фонд Порошенко передаст кислородные концентраторы Львовскому областному госпиталю

В Львовский областной госпиталь ветеранов войн и репрессированных им. Ю. Липы, который лечит больных коронавирусом, будет поставлено кислородное оборудование, приобретенное Фондом Порошенко. Об этом сообщил генеральный директор госпиталя Максим Прикупенко. Эту информацию подтвердил и сам Петр Порошенко.

«Мы будем делать все для того, чтобы больницы получали кислород. Мы уверены, что каждый кислородный концентратор, каждая станция будет спасать десятки, сотни пациентов. Мы передаем их в надежные руки», - заявил он.

При этом Порошенко отметил, что сейчас все усилия и ресурсы государство должно направить на борьбу с коронавирусом, защиту медиков и поддержку людей.

«Те, кто работает с коронавирусными пациентами, должны получать 300% заработной платы. Если врач сейчас получает 8 тысяч, он должен получать 24. Если этого не будет, пусть 5, пусть 10%, но не выдержат и поедут в Польшу , где так же нужны, но там платят другие деньги», - говорит Порошенко.

Он отметил, что его политическая сила будет требовать созыва внеочередной сессии парламента для обеспечения в государственном бюджете расходов на эти направления. А массовое тестирование и изоляция выявленных инфицированных помогли бы избежать локдауна.

«Если бы мы протестировали всех, потом ограничили тех, кто получил положительный тест, на самоизоляции, то от появления первых тестов до права на выписку, если нет негативных симптомов, - 10 дней. Делай выдержку 10 дней - и без каких-либо локдаунов выходного дня, такого удивительного изобретения Зеленского, уменьшим темпы роста эпидемии», - говорит Порошенко.