Контактная группа по Донбассу согласовала технические детали относительно разблокирования КПВВ "Золотой" и "Счастье"

Сегодня, 19 ноября, в режиме видеоконференции состоялось внеочередное заседание гуманитарной подгруппы Трехсторонней Контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе. Участники обсуждали вопрос обеспечения передвижения граждан Украины через пропускные пункты контроля.

Об этом сообщила Українська делегація для участі у ТКГ.

"Благодаря твердой позиции руководителя Гуманитарной подгруппы народного депутата Украины Галины Третьяковой и содействию координатора подгруппы господина Тони Фриша на переговорах удалось согласовать новые технические детали относительно разблокирования роSSийской стороной работы КПВВ в «Золотое» и «Счастье»", - говорится в сообщении.

Несмотря на предложение украинской делегации, представителей ОБСЕ , МИД Франции и Германии, провести заседание подгрупп в сфере политики и безопасности роSSийская сторона отказались.

Очередное заседание ТКГ запланировано на 24-25 ноября.

Напомним, украинская делегация в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях обратилась к роSSийской стороне с предложением созвать внеочередные заседания ТКГ по вопросам разблокирования работы КПВВ и обмена удерживаемыми лицами.

Накануне сообщалось, что украинская сторона в ТКГ предлагает провести обмен пленными до 24 декабря.