Новый мэр Херсона попросил его полгода не критиковать

Новый мэр Херсона Игорь Колыхаев считает, что процедура вступления в должность городского головы требует определенного времени, и призвал жителей города к "терпению и сотрудничеству".

Об этом он написал в фейсбуке.

"Сейчас решаются организационные вопросы, отнимающие много времени. Но буду стараться выходить на связь. Должность я еще не занял, присягу не принял, однако лавину критики за разруху в городе уже начал получать. Это нормально, я понимаю: все устали и хотят результатов здесь и сейчас", - отметил Колыхаев.

Он пояснил, что должен сначала "расставить всех по местам": сформировать работу горсовета, уладить конфликты, "доставшиеся ему в наследство", и урегулировать отношения с Киевом , наполнить структуру.

"Прошу у вас полгода в формате «без критики». Сможете? За это время я планирую показать вам первые результаты своей деятельности. Согласитесь, вы ждали и дольше", - добавил новый мэр Херсона.

Напомним, депутат от группы "За будущее" Игорь Колыхаев победил на выборах мэра Херсона. По данным городской ТИК, за него проголосовали 63,59% избирателей (34 125 граждан). Несмотря на принадлежность к "За будущее", Колыхаев баллотировался от региональной партии "Нам здесь жить". Его соперник, трижды бывший городской голова Владимир Сальдо, набрал 18 135 голосов избирателей.