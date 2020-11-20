В Раде анонсируют изменения в законодательство в сфере киноиндустрии

Народный депутат от "Слуги народа", глава подкомитета в сфере кинематографа и рекламы Комитета Верховной Рады Украины по вопросам гуманитарной и информационной политики Павел Сушко анонсировал изменения в законодательстве, касающиеся кинематографии.

Об этих изменениях он рассказал в рамках международного форума "Креативная Украина", который проходит 19 и 20 ноября.

Так, он о отчитывался о принятии законопроектов №3377 о поддержке киноиндустрии во время пандемии Covid-19, законопроекта №3060, "освобождающего кинопроизводителей от НДС на экспорт", и законопроекта №3851, где "вводится так называемый культурный налог 7% и освобождаются от уплаты НДС кинотеатры, которые введут инклюзивные изменения, - тифлокомментарии и субтитры для людей с нарушениями зрения и слуха" (последний законопроект еще не подписан президентом - прим.).

Согласно законопроекту 3851, вышеупомянутые кинотеатры освобождаются от налога с 1 января 2023 года и до 1 января 2025 года.

Также парламентский комитет работает над созданием системы единого электронного билета, "которая придаст рынка прозрачность и даст возможность проанализировать эффективность распределения государственного финансирования".

Среди других изменений - улучшение системы кэш-рибейтов ("чтобы избавиться от человеческого фактора с помощью приложения "Дія"), разработка новых правил питчингов (в части расширения понятия "телесериал" - будет внесено понятие "сериал для VOD-платформ"), пересмотр полномочий Рады по вопросам кинематографии относительно выделения кэш-рибейтов - Рада будет принимать решение лишь в случаях, когда продакшны претендуют на дополнительные 5% (норма, прописанная в украинском законодательстве, - 20+5%, и дополнительные 5% - для проектов, связанных с Украиной, украинской тематикой или осуждающих действия государства-агрессора), приведение в соответствие с европейской терминологией, которая есть в украинском законодательстве.