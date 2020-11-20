Зеленский заверил послов G7, что Сытник останется в должности директора НАБУ

Президент обсудил с послами "Большой семерки", как выйти из кризиса, который вызвал своими последними решениями КСУ.

Зеленский заверил послов G7, что Сытник останется в должности директора НАБУ
Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский провел видеовстречу с послами стран "Большой семерки" (G7) и Европейского Союза, аккредитованными в Украине, в которой также приняли участие руководитель Офиса президента Андрей Ермак и директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник.

Об этом сообщается на сайте ОП.

Встреча была посвящена вопросам выхода из кризиса, который вызвал своими последними решениями Конституционный Суд Украины, функционированию НАБУ и проведению эффективной судебной реформы.

"Я категорически не принял недавнее решение Конституционного Суда об отмене части положений антикоррупционного законодательства. Оно фактически «обнулило» всю систему борьбы с коррупцией", - заявил Зеленский.

Он отметил, что первоочередной задачей украинской власти было обеспечить непрерывную деятельность антикоррупционных органов и восстановить работу системы электронного декларирования.

Зеленский представил конкретные шаги для выхода из конституционного кризиса. Среди них - восстановление к концу года уголовной ответственности за ложь в декларациях, возвращение всех контрольных функций в НАПК и решение вопроса КСУ. Отдельно президент подчеркнул, что перед украинской властью стоит стратегическая задача - реформа судебной системы.

Он рассказал, что была возобновлена работа Комиссии по вопросам правовой реформы. Также сейчас проходят консультации с международными партнерами по соответствующим законодательным инициативам.

Отдельно участники обсудили угрозы, стоящие перед НАБУ из-за решения КСУ. Зеленский отметил, что признание неконституционными отдельных положений Закона "О Национальном антикоррупционном бюро Украины" пока не создает никаких угроз, которые могут повлиять на легитимность и независимость как НАБУ, так и его действующего директора.

"Решение Конституционного Суда не отменяет факт создания и функционирования НАБУ, не ограничивает работу детективов НАБУ и не ставит под сомнение статус НАБУ как правоохранительного органа. Мы гарантируем, что после 16 декабря директор НАБУ останется в должности", - заявил президент.

Директор НАБУ Артем Сытник отметил, что "полностью согласен с позицией президента и главы ОП об отсутствии факторов, критически влияющих на работу органа" и что решение КСУ сейчас "не влияет на способность НАБУ выполнять обязанности независимо и эффективно". Однако, по его словам, НАБУ совместно с властями будет отрабатывать ряд потенциальных угроз, которые могут создать юридические коллизии из-за решения КСУ в будущем.

Напомним, в мае 51 депутат Рады во главе с Александром Дубинским ("Слуга народа") оспорил в КСУ Указ Президента Петра Порошенко о назначении Сытника директором НАБУ.

28 августа КСУ признал указ неконституционным. Суд пришел к выводу, что Порошенко превысил свои полномочия. Согласно решению КС, назначать и увольнять директора НАБУ должен Кабинет министров.

В НАБУ назвали решение КС политически мотивированным и обратили внимание на то, что решение было принято в рекордно короткие сроки, вскоре после обнародования так называемых "пленок ОАСК", на которых задокументированы разговоры об "управляемом правосудии в Украине", в том числе и в отношении принятия решений КСУ.

В Офисе президента сообщили, что "примут решение КС к сведению", а представитель президента в КС заявил, что Зеленский должен издать указ об увольнении Сытника.

Сам Сытник заявил, что не собирается уходить в отставку, отметив, что решение КСУ не может повлечь за собой никаких юридических последствий.

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