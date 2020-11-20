КСУ заявляет, что имеет кворум для рассмотрения дел, но сейчас он на карантине

Несколько судей заболели коронавирусом и ушли на самоизоляцию.

КСУ заявляет, что имеет кворум для рассмотрения дел, но сейчас он на карантине
Фото: facebook/Конституційний Суд України - офіційна сторінка

Работа Конституционного суда Украины не заблокирована, и он возобновит проведение пленарных заседаний сразу после завершения лечения судей, заболевших коронавирусом.

Об этом говорится в заявлении на сайте КСУ.

Отмечается, что в СМИ появляются сообщения о якобы блокировании работы КСУ отдельными судьями, чтобы сделать невозможным проведение его пленарных заседаний. В КСУ назвали такие сообщения слухами.

Согласно Конституции и Закону Украины "О Конституционном Суде Украины", орган конституционной юрисдикции состоит из 18 судей. Сейчас в его составе 15 судей.

В составе КСУ действуют Большая палата, два сената и шесть коллегий. Таким образом, судебная деятельность Конституционного Суда обеспечивается не только заседаниями Палаты, которая действует в составе всех судей, и для полномочности пленарных заседаний необходимо присутствие не менее 12 судей. Первый и Второй сенаты Суда действуют в составе девяти судей, тогда как рассмотрение дел Сенатом происходит при наличии не менее шести судей. Также в составе Конституционного Суда действуют шесть коллегий, в которые входит по трое судей.

"В связи с тем, что на сегодня зафиксированы отдельные диагностирования заболевания COVID-19 у нескольких судей и с целью недопущения распространения заболеваемости, большинство судей Конституционного Суда Украины находятся на самоизоляции и работают дистанционно. Указанное обусловило отсутствие кворума для рассмотрения дел, что привело к их откладыванию. В то же время, находясь на самоизоляции, судьи продолжают изучать и обрабатывать материалы дел до рассмотрения их на заседании Суда", - говорится в сообщении КСУ.

Также в КСУ подчеркнули, что никаких письменных или устных сообщений от судей об отказе принимать участие в рассмотрении каких бы то ни было дел не было.

"Сразу после завершения лечения и при наличии кворума работа КСУ будет восстановлена в полном объеме. Вместе с тем информируем, что Секретариат Конституционного Суда Украины с учетом ограничительных карантинных мероприятий продолжает выполнять возложенные на него задачи и обязанности", - сообщили в пресс-службе суда.

Напомним, 10 ноября Конституционный Суд в третий раз не смог провести заседание из-за отсутствия кворума. Согласно повестке дня, Большая палата КСУ должна была обсуждать в закрытом режиме дела об официальном толковании понятия "достойные условия жизни" и относительно официального толкования положений о принадлежности земли. Кроме того, отложили и рассмотрение открытия конституционного производства по делу по спецконфискации.

9 ноября Конституционный Суд также не смог рассмотреть дело о толковании статьи о принадлежности земли в Конституции Украины. 5 ноября КС отложил рассмотрение этого дела из-за отсутствия кворума.

5 ноября, по данным СМИ, несколько судей КСУ заявили, что временно не будут участвовать в работе суда из-за публикации в СМИ проектов его решений.

4 ноября судья КСУ Сергей Сас опубликовал проект решения по депутатскому представлению относительно земли, которое суд рассматривал в закрытом режиме 2 ноября. Судья заявил, что причиной ситуации вокруг КСУ является "не так его решение относительно антикоррупционной реформы, как желание дискредитировать Суд и заблокировать его работу".

2 ноября Большая палата КСУ не вынесла решения по представлению относительно толкования норм Конституции о земле как основном национальном богатстве. В тот же день нардепы "Слуги народа" во главе с Давидом Арахамией пришли в КСУ, где проходило закрытое заседание. Глава КС заверил Арахамию, что закона о земле касаться не будут.

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