Гуманитарная подгруппа ТКГ собралась на внеочередное заседание

Основной вопрос - разблокирование работы контрольных пунктов въезда-выезда.

Гуманитарная подгруппа ТКГ собралась на внеочередное заседание
Фото: ДПСУ

Гуманитарная подгруппа Трехсторонней контактной группы по Донбассу собралась на внеочередное заседание в режиме видеоконференции.

Об этом сообщили в Telegram украинской делегации в ТКГ.

"Неоднократные обращения украинской стороны и давление наших международных партнеров дали свои результаты. Основной вопрос для обсуждения - разблокирование работы КПВВ", - говорится в сообщении.

Сегодня украинская делегация в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях обратилась к роSSийской стороне с предложением созвать внеочередное заседание ТКГ по разблокированию работы КПВВ и обмену удерживаемыми лицами.

Накануне сообщалось, что украинская сторона в ТКГ предлагает провести обмен пленными до 24 декабря.

10 ноября Украина открыла все КПВВ на линии разграничения, оккупанты запрещали пересечение. В частности, пропуск лиц не осуществлялся в Золотом и Счастье. Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе заявила, что роSSийская сторона блокирует работу и возвращает граждан на контролируемую Украиной сторону линии разграничения.

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