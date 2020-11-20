Гуманитарная подгруппа ТКГ собралась на внеочередное заседание

Гуманитарная подгруппа Трехсторонней контактной группы по Донбассу собралась на внеочередное заседание в режиме видеоконференции.

Об этом сообщили в Telegram украинской делегации в ТКГ.

"Неоднократные обращения украинской стороны и давление наших международных партнеров дали свои результаты. Основной вопрос для обсуждения - разблокирование работы КПВВ", - говорится в сообщении.

Сегодня украинская делегация в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях обратилась к роSSийской стороне с предложением созвать внеочередное заседание ТКГ по разблокированию работы КПВВ и обмену удерживаемыми лицами.

Накануне сообщалось, что украинская сторона в ТКГ предлагает провести обмен пленными до 24 декабря.

10 ноября Украина открыла все КПВВ на линии разграничения, оккупанты запрещали пересечение. В частности, пропуск лиц не осуществлялся в Золотом и Счастье. Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе заявила, что роSSийская сторона блокирует работу и возвращает граждан на контролируемую Украиной сторону линии разграничения.