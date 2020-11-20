Ляшко прогнозирует "ужасные последствия" пандемии COVID-19 для здравоохранения

"Давайте сегодня объединяться и искать выход из ситуации".

Ляшко прогнозирует "ужасные последствия" пандемии COVID-19 для здравоохранения
Фото: facebook/Міністерство охорони здоров'я України

Главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко считает, что последствия пандемии COVID-19 для украинской системы здравоохранения будут тяжелыми.

Об этом он заявил в эфире телеканала "Украина 24".

"Отдаленные последствия пандемии для системы здравоохранения будут ужасными. Антибиотикорезистентность - следствие неконтролируемого потребления антибиотиков сейчас. Онкология, сердечно-сосудистые - потеря сегодняшней диагностики из-за перегрузки системы здравоохранения", - сказал Ляшко.

По его словам, все органы и чиновники должны объединяться вокруг проблемы распространения коронавируса.

"Когда каждый раз снимаете маску в общественных зданиях, каждый раз, когда критикуете карантин выходного дня или другие ограничительные меры, будете вспоминать свои слова потом, через год-два. Последствия будут. Давайте сегодня объединяться и искать выход из ситуации", - добавил Ляшко .

Напомним, специалисты Киевской школы экономики считают, что без введения месячного локдауна изменить ситуацию к лучшему не удастся. При текущем заполнении койкомест в стране критическая нагрузка на систему здравоохранения возможна уже в декабре.

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