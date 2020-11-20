Зеленскому доверяют 49% украинцев, не доверяют 51%, - соцопрос группы "Рейтинг"

Меньше всего доверия у украинцев вызвала генпрокурор Ирина Венедиктова.

Зеленскому доверяют 49% украинцев, не доверяют 51%, - соцопрос группы "Рейтинг"
Фото: УНН

Рейтинг доверия к политикам возглавляет президент Владимир Зеленский, однако процент тех, кто ему не доверяет, больше.

Ему доверяют 49% опрошенных, при этом 51% - нет. Таковы данные исследования, проведенного 15-17 ноября, которое обнародовала Социологическая группа «Рейтинг».

Спикеру Верховной Рады Дмитрию Разумкову доверяют 32%, 36% - не доверяют, еще 26% опрошенных не знают, кто он.

Лидеру "Батькивщины" Юлии Тимошенко доверяют 25%, 72% - не доверяют. Юрию Бойко (ОПЗЖ) доверяют 24%, 52% - не доверяют. Лидеру "Европейской солидарности" Петру Порошенко выразили доверие 23% и недоверие 74%. Главе МВД Арсену Авакову - доверие 22%, недоверие 67%.

Премьер-министру Денису Шмыгалю доверяют 18%, не доверяют 54%, почти четверть не знает, кто он. Главе Минздрава Максиму Степанову доверяют 19%, не доверяют 36%, 41% респондентов не знают, кто это.

Главе ОПУ Андрею Ермаку доверяют 18%, 54% не доверяют, почти четверть не слышали о нем. Генпрокурору Ирине Венедиктовой доверяют 9%, не доверяют - 38%, почти 50% не знают ее.

Опрос проводился среди 3 тыс. украинцев старше 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий. Погрешность репрезентативности 0,95, не более 1,8%.

Напомним, что партию "Слуга народа" на парламентских выборах готовы поддержать 22,7% тех, кто намерен голосовать и определился с выбором.

Согласно исследованию, Слуга народа" сохраняет сильные позиции в южных регионах Украины, тогда как "ОПЗЖ" имеет преимущество в юго-восточных, "Батькивщина" - в центрально-западных, "Европейская солидарность" - в западных и в Киеве, "За будущее "- в западных.

Жители городов чаще голосуют за "ОПЗЖ", "Евросолидарность", "Голос" и Партию Шария. В то же время партии "Батькивщина", "За будущее" и Радикальная партия Ляшко имеют высокую поддержку среди жителей сельских территорий. У "Слуги народа" электорат относительно равномерно распределен по типу поселения.

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