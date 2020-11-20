Необходимо изменить условия налогообложения для крафтового пива и ТИЭНов, - народный депутат

Национальные организации розничной торговли считают, что резкое повышение акцизов создаст существенные проблемы для малого бизнеса.

Необходимо изменить условия налогообложения для крафтового пива и ТИЭНов, - народный депутат
Фото: 24 канал

В условиях экономического кризиса целесообразно на 2021 год отменить акцизы на пиво - для крафтовых пивоварен, а также поддержать более постепенный подход к повышению акцизов на табачные изделия для электрического нагрева.

Об этом заявил народный депутат, глава подкомитета рынка капиталов Комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Андрей Николаенко, пишет УНИАН.

пиве - я озвучил свою позицию на Комитете - я против повышения акцизов на пиво. Более того, мною было подано предложение по поддержке крафтовых пивоварен и отмене для них акцизного сбора на 2021 год" - сообщил Андрей Николаенко.

Также народный депутат поддержал более постепенный подход в повышению акцизов на ТИЭН - в противовес запланированному в законе №466 повышению акцизов на ТИЭН сразу в 4 раза.

"Хотя я пропагандирую здоровый образ жизни (а потребление любых табачных изделий является вредной привычкой) тем не менее, я поддерживаю более постепенный подход к повышению акцизов на ТИЭН. Считаю, что данный подход является более взвешенным", - уверен народный депутат Андрей Николаенко.

Напомним, что вместе с принятием государственного бюджета в парламенте планируют повысить акцизы на пиво с 2,78 до 3,10 грн. за 1 литр продукции.

Что касается акцизов на ТИЭН, то их резкое повышение (в 4 раза) предусмотрено уже действующим законом Украины №466. Впрочем, против повышения уже выступили в Совете предпринимателей при Кабинете министров, в Минэкономики, а также во многих бизнес-ассоциациях.

А Национальные организации розничной торговли предупреждают, что резкое повышение акцизов на ТИЭН создаст существенные проблемы для малого бизнеса, который осуществляет их продажу, и может привести к банкротству большого числа физических лиц-предпринимателей и малых предприятий.

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