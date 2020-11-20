Зеленский сдал повторный тест на ковид, результат оказался положительным

"Но я продолжаю ежедневно работать. Это моя работа".

Зеленский сдал повторный тест на ковид, результат оказался положительным
Володимир Зеленський
Фото: скріншот відео

Президент Владимир Зеленский сообщил, что его повторный тест на коронавирусную болезнь COVID-19 оказался положительным.

Об этом глава государства сказал в видеообращении вечером 18 ноября.

"Мой повторный тест, к сожалению, пока положительный, но я продолжаю ежедневно работать. Это моя работа. И единственная разница - что я работаю не на Банковой, а на улице академика Заболотного ... Спасибо всем за поддержку", - отметил Зеленский .

Он добавил, что снова чувствует запахи, "силы возвращаются, температура снижается".

Напомним, 9 ноября президент Зеленский и глава его офиса Ермак получили положительные тесты на COVID-19. Они пошли на самоизоляцию. 12 ноября стало известно, что Зеленский и Ермак госпитализированы в "Феофанию".

Вчера вечером руководитель ОП Андрей Ермак поделился впечатлениями от недельного пребывания в больнице. Он пояснил самоизоляцию в "Феофании" отсутствием защищенной связи дома.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Зеленский о выборах в США: "Возможно, это немного пафосно, но Украина объединяет Соединенные Штаты"Зеленский о выборах в США: "Возможно, это немного пафосно, но Украина объединяет Соединенные Штаты"
Зеленский обратился к жителям ОРДЛО: Украина для вас открытаЗеленский обратился к жителям ОРДЛО: Украина для вас открыта
Зеленский призвал украинцев "не быть ковид-атеистами" и придерживаться "карантина выходного дня"Зеленский призвал украинцев "не быть ковид-атеистами" и придерживаться "карантина выходного дня"
Девять миллионов украинцев могут обеднеть из-за коронакризиса — ООНДевять миллионов украинцев могут обеднеть из-за коронакризиса — ООН
Пресс-секретарь фюрера РФ: местные выборы в Украине свидетельствуют о том, что "русофобские антитела не так и сильны"Пресс-секретарь фюрера РФ: местные выборы в Украине свидетельствуют о том, что "русофобские антитела не так и сильны"
Блок рекламы


Похожие новости
В Берлине полиция применила водометы для разгона противокарантинных протестовВ Берлине полиция применила водометы для разгона противокарантинных протестов
Львов начал тестировать медиков и педагогов на антигенЛьвов начал тестировать медиков и педагогов на антиген
Кабмин собирается закупить 6 млн экспресс-тестов на коронавирус за один миллиард гривенКабмин собирается закупить 6 млн экспресс-тестов на коронавирус за один миллиард гривен
У мэра Кременчуга обнаружили ковидУ мэра Кременчуга обнаружили ковид
Зеленский уволил руководителя СБУ Николаевской областиЗеленский уволил руководителя СБУ Николаевской области
Украина работает с МВФ над визитом миссии фонда в Киев, - ЗеленскийУкраина работает с МВФ над визитом миссии фонда в Киев, - Зеленский
Лукашенко приказал убрать народные мемориалы в память об убитых на акциях протестаЛукашенко приказал убрать народные мемориалы в память об убитых на акциях протеста
На Николаевщине пересчитали результаты выборов в облсоветНа Николаевщине пересчитали результаты выборов в облсовет
Шмыгаль: чтобы протестировать всех, как в Словакии, нужно чрезвычайное положениеШмыгаль: чтобы протестировать всех, как в Словакии, нужно чрезвычайное положение
Под стенами ВР произошли столкновения между полицией и участниками акции протеста (фото, видео)Под стенами ВР произошли столкновения между полицией и участниками акции протеста (фото, видео)
Последние новости
Подгружаем последние новости