Зеленский сдал повторный тест на ковид, результат оказался положительным

"Но я продолжаю ежедневно работать. Это моя работа".

Президент Владимир Зеленский сообщил, что его повторный тест на коронавирусную болезнь COVID-19 оказался положительным.

Об этом глава государства сказал в видеообращении вечером 18 ноября.

"Мой повторный тест, к сожалению, пока положительный, но я продолжаю ежедневно работать. Это моя работа. И единственная разница - что я работаю не на Банковой, а на улице академика Заболотного ... Спасибо всем за поддержку", - отметил Зеленский .

Он добавил, что снова чувствует запахи, "силы возвращаются, температура снижается".

Напомним, 9 ноября президент Зеленский и глава его офиса Ермак получили положительные тесты на COVID-19. Они пошли на самоизоляцию. 12 ноября стало известно, что Зеленский и Ермак госпитализированы в "Феофанию".

Вчера вечером руководитель ОП Андрей Ермак поделился впечатлениями от недельного пребывания в больнице. Он пояснил самоизоляцию в "Феофании" отсутствием защищенной связи дома.