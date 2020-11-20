В Украине отменили справку о составе семьи для получения ряда госуслуг

Справку отменили уже для шести услуг, на очереди - еще 20.

В Украине отменили справку о составе семьи для получения ряда госуслуг
Михаил Федоров
Фото: LB.ua

Министерство цифровой трансформации ликвидировало справку о составе семьи, которая была необходима для получения ряда государственных услуг. Это уменьшит административную нагрузку и упростит получение госуслуг для украинцев, сообщает пресс-служба Минцифры.

"Мы продолжаем ликвидировать все бессмысленные справки, которые сегодня требуют от людей ради бюрократической галочки. Сегодня правительство отменило такую справку для получения пяти услуг, требующих предоставления такой справки. На очереди - еще упрощение 20 услуг", - отметил вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Отмечается, что Кабинет министров одобрил предложения Минцифры об исключении справки о составе семьи из перечня документов, предоставляемых заявителями при получении шести государственных услуг.

В частности, справка о составе семьи отныне не нужна:

  • при назначении пособия в случае гибели или смерти, инвалидности или частичной утраты трудоспособности без установления инвалидности военнослужащих;
  • во время процедуры оформления возмещения расходов, связанных с уходом за ветеранами войны;
  • при оформлении выплаты одноразовой денежной помощи в случае гибели (смерти), ранения или инвалидности работника или его увольнения из Госспецсвязи;
  • при выплате денежной компенсации лицам рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты за поднаем (наем, аренду) жилья;
  • во время процедуры продления срока пребывания и продления или сокращения срока временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства на территории Украины;
  • при получении военнослужащими жилых помещений или денежной компенсации за принадлежащее им для получения жилое помещение.

Ранее по инициативе Минцифры правительство отменило справку о составе семьи для альтернативной службы.

Напомним, в феврале действующий в то время премьер-министр Алексей Гончарук пообещал в 2020 году перевести в интернет 50 самых популярных госуслуг.

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