За время оккупации Крыма Россией полуостров покинули 45 тысяч человек, - представитель Украины в ООН

За время оккупации Крыма Россией полуостров покинули 45 тысяч человек. Об этом, представляя проект резолюции о ситуации с правами человека в Крыму и Севастополе в Третьем комитете Генассамблеи ООН , заявил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица.

Во время выступления украинский дипломат указал на то, что "РоSSия продолжает запугивать крымскотатарских мусульман и почти окончательно уничтожила Православную Церковь Украины на оккупированном полуострове", передает Крым.Реалии.

"Все это является лишь частью мрачной картины того, что когда-то было гостеприимным украинским полуостровом. По подсчетам, 45 тысяч человек уже покинули Крым, а государство-оккупант перемещает в Крым собственное население вопреки Женевским конвенциям и протоколам", - отметил Кислица.

Реакции роSSийской стороны на высказывания украинского дипломата и по данным его доклада нет.

Накануне комитет Генассамблеи ООН одобрил жесткую резолюцию, осуждающую нарушение прав человека в Крыму. После голосования министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал ОБСЕ и миссию ООН по правам человека усилить мониторинг в оккупированном Россией Крыму.