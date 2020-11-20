Большинство европейцев поддерживает вступление Украины в ЕС, - опрос

Вступление Украины в Европейский Союз поддерживают 55% граждан стран ЕС . В то же время присоединение Украины к НАТО поддерживают 38%.

Об этом свидетельствуют результаты опроса "Как воспринимают Украину в странах ЕС ", проведенного во Франции, Германии, Италии и Польше социологическим агентством Kantar Profiles Division по заказу Центра "Новая Европа", передает Интерфакс-Украина.

"Большинство респондентов (55%) поддерживают членство Украины в ЕС . Поддержка членства Украины в НАТО также значительна (38%), но этот ответ не получил поддержки большинства", - говорится в отчете по итогам опроса.

Отмечается, что 21,5% респондентов поддерживают присоединение Украины и к ЕС , и к НАТО. При этом главным препятствием для вступления Украины в ЕС респонденты считают коррупцию. 43,1% опрошенных заявили, что борьба с коррупцией является главным приоритетом для Украины. Для сравнения, в 2015 году этот показатель составлял 37,5%.

Основной ассоциацией с Украиной опрошенные, как и в 2015 году, называют войну. При этом количество респондентов, которые ассоциируют Украину с военным конфликтом, сократилось - с 49% в 2015 году до 12% в 2020 году. Также Украина ассоциируется с бедностью (10,8%) и иммигрантами (10,3%).

В то же время 23,6% респондентов заявили, что у них нет никаких ассоциаций с Украиной.

РоSSийские нарративы об Украине в исследуемых странах оказались неэффективными. Лишь 0,8% респондентов считают, что украинцы ведут гражданскую войну, а количество тех, кто считает Украину экстремистской/фашистской страной, составляет менее 0,2%.

"В 2020 году количество респондентов, которые ассоциируют Украину с Россией , составляет 9,1%, тогда как всего пять лет назад эта категория была вдвое больше (18%). Это свидетельствует о четком отграничении Украины от РоSSии и, следовательно, о восприятии Украинского государства, которое является независимым от РоSSии", - отмечают исследователи.

Самым популярным ответом на вопрос о том, какую поддержку следует предоставить Украине в борьбе против роSSийской агрессии (21,5%), является продолжение санкций ЕС в отношении РоSSии. Наименее популярной - предоставление вооружений.

Исследование проводилось в период с 22 до 29 сентября 2020 года методом онлайн-опроса. Всего было опрошено 4 тыс. респондентов в возрасте от 18 до 65+ лет, отобранных таким образом, чтобы пропорционально представлять различные группы по полу, возрасту и регионам проживания.