Республиканская клиническая больница Минздрава станет университетской клиникой НМУ Богомольца

В университете обещают, что все заведение будет продолжать работать.

Республиканская клиническая больница Минздрава станет университетской клиникой НМУ Богомольца
Фото: rkl.kiev.ua

На прошлой неделе Министерство здравоохранения публично начало процесс реорганизации Республиканской клинической больницы и передает заведение на баланс Национального медицинского университета имени Богомольца. Там должна быть создана университетская клиника.

Об этом сообщили во время брифинга в Минздраве.

"Это заведение имеет большую материально-техническую базу, достаточно средств и финансирования, и самое главное - желание расширить мощности, принять около трехсот специалистов, которые сейчас оказывают помощь в Республиканской клинической больнице", - сказала заместитель главы Минздрава Светлана Шаталова.

По ее словам, в НМУ им. Богомольца обещают, что все заведение будет продолжать работать в дальнейшем.

"Поделятся всем оборудованием, усилят материально-техническую способность, переоснастят и оборудуют под клинические потребности студентов-интернов, усилят именно терапевтическое и хирургическое направления. Это особенно необходимо, ведь на днях начался прием ургентных пациентов в республиканскую клиническую больницу Минздрава", - добавила она.

Напомним, в начале ноября стало известно, что киевскую клиническую больницу "Феофания" планируют отдать для нужд больных коронавирусом, поскольку правительство прогнозирует увеличение количества инфицированных COVID-19.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Зеленский о выборах в США: "Возможно, это немного пафосно, но Украина объединяет Соединенные Штаты"Зеленский о выборах в США: "Возможно, это немного пафосно, но Украина объединяет Соединенные Штаты"
Зеленский обратился к жителям ОРДЛО: Украина для вас открытаЗеленский обратился к жителям ОРДЛО: Украина для вас открыта
Зеленский призвал украинцев "не быть ковид-атеистами" и придерживаться "карантина выходного дня"Зеленский призвал украинцев "не быть ковид-атеистами" и придерживаться "карантина выходного дня"
Девять миллионов украинцев могут обеднеть из-за коронакризиса — ООНДевять миллионов украинцев могут обеднеть из-за коронакризиса — ООН
Пресс-секретарь фюрера РФ: местные выборы в Украине свидетельствуют о том, что "русофобские антитела не так и сильны"Пресс-секретарь фюрера РФ: местные выборы в Украине свидетельствуют о том, что "русофобские антитела не так и сильны"
Блок рекламы


Похожие новости
Киев просит Кабмин срочно изменить нормы по установке кислородного оборудования в больницахКиев просит Кабмин срочно изменить нормы по установке кислородного оборудования в больницах
Препарат ремдесивир начали распределять по больницам, - СтепановПрепарат ремдесивир начали распределять по больницам, - Степанов
Глава Минздрава напомнил, что не всем больным COVID-19 необходима госпитализация: "Больница - не санаторий"Глава Минздрава напомнил, что не всем больным COVID-19 необходима госпитализация: "Больница - не санаторий"
Койки для пациентов с ковидом загружены на 67%, - данные МинздраваКойки для пациентов с ковидом загружены на 67%, - данные Минздрава
У Минздрава провели акцию "Министерство лечения асфальтом" с требованием отставки СтепановаУ Минздрава провели акцию "Министерство лечения асфальтом" с требованием отставки Степанова
Степанов не предоставит Зеленскому объективную статистику по больным COVID-19, потому что это не позволяют протоколы МинздраваСтепанов не предоставит Зеленскому объективную статистику по больным COVID-19, потому что это не позволяют протоколы Минздрава
Сытник останется директором НАБУ, - МинюстСытник останется директором НАБУ, - Минюст
Чиновник Харьковского лесхоза предстанет перед судом за 4 млн грн убытков за незаконный сбыт лесаЧиновник Харьковского лесхоза предстанет перед судом за 4 млн грн убытков за незаконный сбыт леса
Глава Минздрава Чехии нарушил собственные карантинные ограничения и будет уволенГлава Минздрава Чехии нарушил собственные карантинные ограничения и будет уволен
Каждая пятая больница первой волны критически заполнена больными ковид, - КSEКаждая пятая больница первой волны критически заполнена больными ковид, - КSE
Последние новости
Подгружаем последние новости