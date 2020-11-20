Республиканская клиническая больница Минздрава станет университетской клиникой НМУ Богомольца

В университете обещают, что все заведение будет продолжать работать.

На прошлой неделе Министерство здравоохранения публично начало процесс реорганизации Республиканской клинической больницы и передает заведение на баланс Национального медицинского университета имени Богомольца. Там должна быть создана университетская клиника.

Об этом сообщили во время брифинга в Минздраве.

"Это заведение имеет большую материально-техническую базу, достаточно средств и финансирования, и самое главное - желание расширить мощности, принять около трехсот специалистов, которые сейчас оказывают помощь в Республиканской клинической больнице", - сказала заместитель главы Минздрава Светлана Шаталова.

По ее словам, в НМУ им. Богомольца обещают, что все заведение будет продолжать работать в дальнейшем.

"Поделятся всем оборудованием, усилят материально-техническую способность, переоснастят и оборудуют под клинические потребности студентов-интернов, усилят именно терапевтическое и хирургическое направления. Это особенно необходимо, ведь на днях начался прием ургентных пациентов в республиканскую клиническую больницу Минздрава", - добавила она.

Напомним, в начале ноября стало известно, что киевскую клиническую больницу "Феофания" планируют отдать для нужд больных коронавирусом, поскольку правительство прогнозирует увеличение количества инфицированных COVID-19.