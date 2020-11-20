Украина предлагает созвать внеочередное заседание ТКГ по вопросам разблокировки КПВВ и обмена удерживаемыми

Украинская сторона в ТКГ предлагает провести обмен пленными до 24 декабря.

Украина предлагает созвать внеочередное заседание ТКГ по вопросам разблокировки КПВВ и обмена удерживаемыми
Олексій Арестович і Леонід Кравчук
Фото: facebook.com/alexey.arestovich

Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях обратилась к роSSийской стороне с предложением созвать внеочередное заседание ТКГ по разблокированию работы КПВВ и обмену удерживаемыми лицами.

Об этом сообщает пресс-служба украинской делегации в ТКГ.

"Мы предлагаем созвать внеочередное заседание Рабочей подгруппы ТКГ по вопросам безопасности, Рабочей подгруппы ТКГ по политическим вопросам и Рабочей подгруппы ТКГ по гуманитарным вопросам и заверяем в своей готовности работать в режиме 24/7 для ускорения рассмотрения вопросов, которые уже на протяжении многих месяцев находятся на повестке дня соответствующих рабочих подгрупп ТКГ, и для принятия Трехсторонней контактной группой соответствующих решений", - говорится в сообщении.

Накануне сообщалось, что украинская сторона в ТКГ предлагает провести обмен пленными до 24 декабря.

Напомним, последний обмен на Донбассе состоялся 16 апреля. Офис президента сообщил, что из плена освободили 20 украинцев. В контролируемых Россией группировках "ДНР" и "ЛНР" заявили, что украинская сторона передала 14 человек.

На заседании 10 ноября ТКГ приняла за основу предложенный Украиной план действий по Донбассу. Документ содержит предложение о полном прекращении конфликта и демилитаризации отдельных районов Донецкой и Луганской областей в начале 2021 года, чтобы создать все необходимые условия для проведения там местных выборов 31 марта 2021 года.

Глава ТКГ Леонид Кравчук также предложил провести обмен пленными до Нового года. Однако из-за демарша РФ Украина не смогла добиться обсуждения этого вопроса.

10 ноября Украина открыла все КПВВ на линии разграничения, оккупанты запрещали пересечение. В частности, пропуск лиц не осуществлялся в Золотом и Счастье. Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе заявила, что роSSийская сторона блокирует работу и возвращает граждан на контролируемую Украиной сторону линии разграничения.

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