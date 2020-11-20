В Дании министр сельского хозяйства подал в отставку из-за уничтожения норок

Он требовал ликвидации миллионов норок для борьбы против COVID-19, не заручившись предварительно согласием парламента.

В Дании министр сельского хозяйства подал в отставку из-за уничтожения норок
Могенс Єнсен
Фото: mfvm.dk

Министр продовольствия и сельского хозяйства Дании Могенс Йенсен подал в отставку после скандала с уничтожением норок из-за коронавируса.

Об этом сообщает АР.

"Очевидно, что в работе моего министерства были допущены ошибки, и я несу за это ответственность", - сказал Йенсен.

По его словам, он поступил неправильно, когда требовал ликвидации миллионов норок для борьбы против COVID-19, не заручившись предварительно согласием парламента.

Правительство пыталось достичь политического консенсуса и заявило, что парламентское большинство сейчас поддерживает свое решение о выбраковке норок.

Напомним, 4 ноября правительство Дании приказало уничтожить все 17 миллионов норок на зверофермах после обнаружения случаев заражения мутировавшим вирусом среди животных. Мутировавший вирус норки может представлять риск для эффективности будущей вакцины. Впоследствии появилась информация, что в Дании "коронавирус-мутант" обнаружили у сотен людей.

Также инфицированных коронавирусом норок обнаружили в США, Италии и Швеции. Мутации вируса являются общими, часто безвредными и не вызывают серьезных заболеваний у людей.

17 ноября в Дании правительство и партии достигли соглашения, которое должно было создать юридические основания для того, чтобы правительство могло издать приказ об уничтожении всех норок на фермах, включая здоровых. Согласно документу, норковые фермы в стране должны быть запрещены до конца 2021 года.

Датские фермы норок - крупнейший в мире поставщик меха из норки, на которого приходится 40% мирового производства. Большая часть экспорта идет в Китай и Гонконг.

В Дании существует 1139 норковых ферм, на которых работает около 6 тыс. человек. Заводчики заявили, что выбраковка норок положит конец отрасли.

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