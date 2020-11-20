Палата представителей Конгресса США призвала к санкциям из-за отравления Навального

Документ носит рекомендательный характер.

Палата представителей Конгресса США призвала к санкциям из-за отравления Навального
Фото: instagram.com / @navalny

Палата представителей Конгресса США приняла резолюцию из-за отравления роSSийского оппозиционного политика Алексея Навального. Законодатели осудили "явно целенаправленное отравление" роSSийского оппозиционера и призвали американские власти ввести новые санкции против РоSSии.

Об этом сообщает пресс-служба Конгресса.

Законодатели, в частности, призвали госсекретаря США Майкла Помпео и министра финансов страны Стивена Мнучина воспользоваться их полномочиями в рамках Акта Магнитского для введения санкций против виновных в отравлении, а также против лиц, организовавших и планировавших это преступление. Среди прочего предложено заморозить их активы и запретить въезд в Соединенные Штаты.

Для изучения того, является ли отравление Навального следствием "применения химического оружия правительством РФ в нарушение международного права", предусмотрен 60-дневный период.

Документ был одобрен с поправками после 40-минутных дебатов. За принятие документа проголосовали 371 конгрессмен, 18 высказались против.

Резолюции палаты представителей и Сената, которые принимаются отдельно в каждой палате конгресса США, не имеют юридической силы и носят рекомендательный характер.

Напомним, Навальный потерял сознание 20 августа на борту самолета, летевшего из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, политик впал в кому. Сначала Навального лечили в омской больнице, а через два дня перевезли в Германию.

Правительство ФРГ сообщило, что три независимые лаборатории из Германии, Франции и Швеции обнаружили в организме Навального следы боевого яда "Новичок". РоSSийские врачи версию с отравлением оппозиционера исключали, а в Кремле обвинения о причастности Москвы к отравлению Навального опровергли.

В связи с делом Навального Евросоюз ввел санкции против РоSSии. Под ограничения попали шесть человек, включая директора ФСБ Александра Бортникова и первого заместителя главы администрации президента Сергея Кириенко. Фигурантам списка запрещен въезд в Евросоюз, их активы и средства в ЕС замораживаются.

РоSSия в ответ на "санкции Навального" ввела зеркальные меры в отношении Германии и Франции.

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