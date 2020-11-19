Ермак объяснил самоизоляцию в "Феофании" отсутствием защищенной связи дома

Глава Офиса президента Андрей Ермак объяснил пребывание на самоизоляции в больнице "Феофания" после заражения коронавирусом тем, что в его жилом доме нельзя обеспечить необходимый уровень защищенности связи.

Об этом руководитель ОП сообщил вечером 18 ноября.

"Вот и я попробовал удаленную работу. Скажу вам, что лучше работать в офисе. Эту неделю провел в "Феофании". Самоизоляцию и медицинский уход по поводу коронавируса я планировал организовать дома, но необходимый уровень защищенности связи в жилом доме обеспечить невозможно. В противном случае, поверьте, я бы оставался дома и работал оттуда", - написал он в фейсбуке.

Ермак отметил, что сделал за это время ряд сверхважных звонков, в том числе провел разговор советников лидеров стран-участниц нормандского формата.

Глава Офиса президента также поделился личными впечатлениями о заболевании коронавирусом. Он рассказал, что в первые дни болезни чувствовал себя нормально. Потом работать стало сложнее, поднялась температура, появился кашель, боль в горле и груди.

"Выходные были тяжелыми, немного выпал из работы. Сейчас мне уже гораздо лучше. Именно необходимость полноценной работы ежедневно, проведения защищенных видеоконференций, звонков и т.д. были главными причинами относительно "Феофании". Болеть не люблю, последний раз в больнице был много лет назад. Понял еще раз - это не мое", - отметил он.

Ермак добавил, что идет на поправку и надеется вскоре получить отрицательный тест на коронавирус.

Напомним, в начале ноября стало известно, что киевскую клиническую больницу "Феофания" планируют отдать для нужд больных коронавирусом, поскольку правительство прогнозирует увеличение количества инфицированных COVID-19.

9 ноября президент Зеленский и глава его офиса Ермак получили положительные тесты на COVID-19. Они пошли на самоизоляцию. 12 ноября стало известно, что Зеленский и Ермак госпитализированы в "Феофанию.