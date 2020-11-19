Гончаренко объявил о создании межфракционного объединения по развитию «зеленой» энергетики в Украине

Он отметил, что за последние 10 лет в сектор производства электроэнергии из возобновляемых источников вложено $12 млрд инвестиций.

Гончаренко объявил о создании межфракционного объединения по развитию «зеленой» энергетики в Украине
Фото: пресс-служба

Нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко объявил о создании в Верховной Раде межфракционного объединения "Чистая энергия - здоровая окружающая среда", целью которой названо развитие в Украине "зеленой" энергетики.

"Сегодня [17 ноября] в Верховной Раде создано межфракционное объединение "Чистая энергия - здоровая окружающая среда". В его состав вошли 25 депутатов из всех фракций и групп, что демонстрирует важность темы, с которой мы планируем работать", - сообщил Гончаренко.

При этом он отметил, что за последние 10 лет в сектор производства электроэнергии из возобновляемых источников вложено $12 млрд инвестиций. Этот показатель составляет примерно треть от всех инвестиций, привлеченных в украинскую экономику, за данный временной период. Но инвестиции - не единственный положительный результат развития ВИЭ, отмечает Гончаренко.

"Это далеко не все плюсы, которые нам дает возобновляемая энергетика как в краткосрочной, так и долгосрочной перспективе. Именно поэтому мы должны быть уверены, что мы будем обеспечены чистой энергией, а наша окружающая среда будет защищена", - указывает депутат.

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