Канада ведет переговоры о передаче вакцины от COVID-19 бедным странам - Reuters

Канада может пожертвовать лишние дозы через Глобальный фонд доступа к вакцинам против COVID-19 - COVAX.

Канада ведет переговоры о передаче вакцины от COVID-19 бедным странам - Reuters
Фото: vectornews.net

Канада, которая зарезервировала вакцин от коронавируса в несколько раз больше, чем численность ее населения, ведет переговоры о предоставлении лекарств странам с более низким уровнем доходов.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на три осведомленных источника.

По данным исследователей Duke Global Health Innovation Center в Северной Каролине, Канада заключила больше контрактов на приобретение вакцины на душу населения, чем любая другая страна.

По словам источника Reuters в канадском правительстве, теперь Канада может пожертвовать лишние дозы через Глобальный фонд доступа к вакцинам против COVID-19 (COVAX), который распределяет их среди стран-получателей.

Собеседник агентства в COVAX подтвердил, что обсуждение ведется между Канадой и другими правительствами и организациями, связанными с COVAX.

"Мы не позволим, чтобы эти дозы были напрасными", - сказал третий источник.

Отвечая на вопрос о таких переговорах на заседании парламентского комитета в понедельник, заместитель министра закупок Билл Мэтьюз сказал, что у Канады "были бы варианты", если бы вакцины всех семи поставщиков были одобрены, и подобные переговоры преждевременны.

Напомним, COVAX подтвердил информацию о выделении Украине вакцины от коронавируса на бесплатной основе для 4 миллионов человек.

Украина рассчитывает получить вакцину против коронавируса во втором квартале 2021 года.

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