Задержаны мошенники, которые прикрывались знакомством с руководством Офиса Генпрокурора

Правоохранители разоблачили их при получении части суммы в размере 250 тыс. долларов США.

Фото: https://www.gp.gov.ua/

Правоохранители задержали двух жителей Киева , которые пытались завладеть 500 тыс. долларов США предпринимателей. Мошенники обещали решить проблемы компании через якобы знакомых в руководстве Офиса Генпрокурора.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генпрокурора.

"По данным следствия, они пообещали представителю иностранной компании содействие в активизации расследования в уголовном производстве, в котором предприятие является потерпевшим, а также возмещении причиненного ущерба и привлечении виновных к ответственности. При этом заверили представителя в якобы личных связях с руководством Офиса Генерального прокурора, что не соответствовало действительности", - говорится в сообщении.

Отмечается, что правоохранители задержали их во время получения части суммы - 250 тыс долларов США .

Сейчас продолжаются следственные действия, решается вопрос о сообщение задержанным о подозрении и избрании меры пресечения.

По данным следствия, в действиях злоумышленников усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 190 УК Украины - мошенничество. Санкция статьи предусматривает до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Фото: https://www.gp.gov.ua/

Фото: https://www.gp.gov.ua/

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