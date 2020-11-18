Минцифры инициирует реформу Госспецсвязи

Министерство цифровой трансформации Украины инициирует реформу Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины.

Об этом сообщил в Facebook министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

"По инициативе Минцифры будет оптимизирована структура и создана стратегия национальной безопасности. Внедряем эффективный менеджмент Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины.

Планы на 2021-2024:

- совершенствование нормативно-правовой базы

- развитие систем специальной связи

- оптимизация задач, функций, организационных структур

- поддержка производства средств защиты информации

- имплементация Национальных стандартов криптографической защиты", - написал Федоров.

Министр добавил, что Минцифры готовит специальные программы противодействия техническим разведкам, модернизацию системы правительственной связи, совершенствования правовых основ и системы подготовки кадров.

"Также готовим перезагрузку КРРТ - концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения, который принадлежит управлению Госспецсвязи. Отпимизация управленческой сферы, перевод на электронный документооборот, автоматизация процессов", - отметил Федоров.

Напомним, в марте Министерство цифровой трансформации и оператор фиксированной связи Data Group подписали меморандум о сотрудничестве. Ведомства договорились сотрудничать по следующим направлениям: стимулирование создания условий для реализации цифровых прав граждан, стимулирование распространения среди предпринимателей технологических решений для эффективной защиты информации и киберзащиты, обмен опытом эффективного развития в области информационно-телекоммуникационных систем.