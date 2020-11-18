В Берлине полиция применила водометы для разгона противокарантинных протестов

Mehr Polizei kommt an, Warnung ?ber Lautsprecher, nicht weiter Polizei anzugreifen, sonst werde Wasserwerfer weiter eingesetzt. Die Demonstrierenden setzten selbst auch Tr?nengas ein, erwischten mich auch, gl?cklicherweise nur leicht. #b1811pic.twitter.com/LkxyMNIO0o
Перед этим правоохранители обратились через Twitter к организаторам акции протеста с требованием повлиять на демонстрантов, чтобы те соблюдали требования, касающиеся масок и социальной дистанции. Впрочем, многие участники многотысячной акции не придерживались этих гигиенических требований, передает DW.
Протесты происходят из-за заседания немецкого Бундестага, на котором обсуждаются поправки в закон о защите от инфекционных заболеваний, призванные обеспечить правовые основания для введения ограничительных мер во время пандемии COVID-19. Порядок в столице Германии обеспечивают около 2000 полицейских.
Фото: #twitter#.com
Фото: #twitter#.com
Организаторы демонстрации изначально планировали провести ее у Бундестага, однако из-за запрета со стороны властей место собрания были перенесены к Бранденбургским воротам. Неподалеку от здания парламента запланировано проведение еще двух демонстраций. Кроме того, ряд активистов в интернете призвали также выходить на протесты, не предупреждая об этом предварительно полицию.
Напомним, в конце октября правительство Германии решило усилить карантинные ограничения по всей стране сроком на один месяц из-за ухудшения ситуации с распространением коронавируса. Намерения ужесточить правила нынешнего "мягкого локдауна" не нашли поддержки у большинства руководителей земельных правительств.