В Берлине полиция применила водометы для разгона противокарантинных протестов

Протесты происходят из-за заседания Бундестага, на котором обсуждают поправки в закон о защите от инфекционных заболеваний.

Полиция в среду, 18 ноября применила в центре Берлина водометы, чтобы разогнать демонстрации противников карантинных ограничений.

Belarus? Hongkong?
No, it's Berlin today.
Protests against the new
German Infection Protection Act pic.twitter.com/gLbcD4hQ43

— SecondOpinion (@DaFeid) November 18, 2020

Mehr Polizei kommt an, Warnung ?ber Lautsprecher, nicht weiter Polizei anzugreifen, sonst werde Wasserwerfer weiter eingesetzt. Die Demonstrierenden setzten selbst auch Tr?nengas ein, erwischten mich auch, gl?cklicherweise nur leicht. #b1811 pic.twitter.com/LkxyMNIO0o

— Ann-Katrin M?ller (@akm0803) November 18, 2020

Перед этим правоохранители обратились через Twitter к организаторам акции протеста с требованием повлиять на демонстрантов, чтобы те соблюдали требования, касающиеся масок и социальной дистанции. Впрочем, многие участники многотысячной акции не придерживались этих гигиенических требований, передает DW.

Протесты происходят из-за заседания немецкого Бундестага, на котором обсуждаются поправки в закон о защите от инфекционных заболеваний, призванные обеспечить правовые основания для введения ограничительных мер во время пандемии COVID-19. Порядок в столице Германии обеспечивают около 2000 полицейских.

Фото: #twitter#.com

Фото: #twitter#.com

Организаторы демонстрации изначально планировали провести ее у Бундестага, однако из-за запрета со стороны властей место собрания были перенесены к Бранденбургским воротам. Неподалеку от здания парламента запланировано проведение еще двух демонстраций. Кроме того, ряд активистов в интернете призвали также выходить на протесты, не предупреждая об этом предварительно полицию.

Напомним, в конце октября правительство Германии решило усилить карантинные ограничения по всей стране сроком на один месяц из-за ухудшения ситуации с распространением коронавируса. Намерения ужесточить правила нынешнего "мягкого локдауна" не нашли поддержки у большинства руководителей земельных правительств.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Зеленский о выборах в США: "Возможно, это немного пафосно, но Украина объединяет Соединенные Штаты"Зеленский о выборах в США: "Возможно, это немного пафосно, но Украина объединяет Соединенные Штаты"
Зеленский обратился к жителям ОРДЛО: Украина для вас открытаЗеленский обратился к жителям ОРДЛО: Украина для вас открыта
Зеленский призвал украинцев "не быть ковид-атеистами" и придерживаться "карантина выходного дня"Зеленский призвал украинцев "не быть ковид-атеистами" и придерживаться "карантина выходного дня"
Министр обороны Таран получил отрицательный результат теста на ковидМинистр обороны Таран получил отрицательный результат теста на ковид
Девять миллионов украинцев могут обеднеть из-за коронакризиса — ООНДевять миллионов украинцев могут обеднеть из-за коронакризиса — ООН
Блок рекламы


Похожие новости
Полиция задержала организатора "карусели" на выборах мэра УкраинкиПолиция задержала организатора "карусели" на выборах мэра Украинки
Полиция выявила больше всего "избирательных нарушений" в Херсоне и ОдессеПолиция выявила больше всего "избирательных нарушений" в Херсоне и Одессе
Нацполиция получила более 16 тыс. заявлений о нарушениях избирательного законодательстваНацполиция получила более 16 тыс. заявлений о нарушениях избирательного законодательства
Полиция Харькова закрыла дело об исчезновении Кернеса (обновлено)Полиция Харькова закрыла дело об исчезновении Кернеса (обновлено)
Полиция Харькова расследует исчезновение КернесаПолиция Харькова расследует исчезновение Кернеса
Полиция применила водометы против демонстрантов у здания ЦИК в ТбилисиПолиция применила водометы против демонстрантов у здания ЦИК в Тбилиси
Нацполиция взяла под охрану официальные представительства Азербайджана и АрменииНацполиция взяла под охрану официальные представительства Азербайджана и Армении
В Беларуси создателей телеграм-канала NEXTA обвинили в организации протестовВ Беларуси создателей телеграм-канала NEXTA обвинили в организации протестов
Полиция усилила меры безопасности в связи с акциями в центре КиеваПолиция усилила меры безопасности в связи с акциями в центре Киева
Экс-госсекретарь США Олбрайт и пианист Левит получили награды от Еврейского музея в БерлинеЭкс-госсекретарь США Олбрайт и пианист Левит получили награды от Еврейского музея в Берлине
Последние новости
Подгружаем последние новости