В Берлине полиция применила водометы для разгона противокарантинных протестов

Протесты происходят из-за заседания Бундестага, на котором обсуждают поправки в закон о защите от инфекционных заболеваний.

Полиция в среду, 18 ноября применила в центре Берлина водометы, чтобы разогнать демонстрации противников карантинных ограничений.

Belarus? Hongkong?

No, it's Berlin today.

Protests against the new

German Infection Protection Act pic.twitter.com/gLbcD4hQ43 — SecondOpinion (@DaFeid) November 18, 2020

Mehr Polizei kommt an, Warnung ?ber Lautsprecher, nicht weiter Polizei anzugreifen, sonst werde Wasserwerfer weiter eingesetzt. Die Demonstrierenden setzten selbst auch Tr?nengas ein, erwischten mich auch, gl?cklicherweise nur leicht. #b1811 pic.twitter.com/LkxyMNIO0o — Ann-Katrin M?ller (@akm0803) November 18, 2020

Перед этим правоохранители обратились через Twitter к организаторам акции протеста с требованием повлиять на демонстрантов, чтобы те соблюдали требования, касающиеся масок и социальной дистанции. Впрочем, многие участники многотысячной акции не придерживались этих гигиенических требований, передает DW.

Протесты происходят из-за заседания немецкого Бундестага, на котором обсуждаются поправки в закон о защите от инфекционных заболеваний, призванные обеспечить правовые основания для введения ограничительных мер во время пандемии COVID-19. Порядок в столице Германии обеспечивают около 2000 полицейских.

Фото: #twitter#.com

Фото: #twitter#.com

Организаторы демонстрации изначально планировали провести ее у Бундестага, однако из-за запрета со стороны властей место собрания были перенесены к Бранденбургским воротам. Неподалеку от здания парламента запланировано проведение еще двух демонстраций. Кроме того, ряд активистов в интернете призвали также выходить на протесты, не предупреждая об этом предварительно полицию.

Напомним, в конце октября правительство Германии решило усилить карантинные ограничения по всей стране сроком на один месяц из-за ухудшения ситуации с распространением коронавируса. Намерения ужесточить правила нынешнего "мягкого локдауна" не нашли поддержки у большинства руководителей земельных правительств.