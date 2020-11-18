Львов начал тестировать медиков и педагогов на антиген

Город получил 10 тысяч наборов. К концу месяца рассчитывают на 50 тысяч.

Во Львове начинают проверять на заражение коронавирусом тестами на антиген медиков и работников образования. Стоимость одного теста - 240 грн, это тесты американского производителя Abbott.

Об этом сообщил городской голова Андрей Садовый.

"С начала ноября вели переговоры о закупке тестов на антиген. Сегодня получили первую партию - 10 тысяч наборов. К концу месяца рассчитываем иметь 50 тысяч", - написал он в фейсбуке.

По словам Садового, этого хватит, чтобы провести как минимум две волны тестирования медиков и педагогов. Он добавил, что во Львове работает 15 тысяч учителей и воспитателей и 10 тысяч медицинских работников.

Ранее глава правительства Денис Шмыгаль сообщил, что профильный комитет парламента по вопросам бюджета поддержал решение Кабмина приобрести 6 млн экспресс-тестов на коронавирус. На это выделен миллиард гривень. Какие тесты собираются закупить, Шмыгаль не сообщил.

Напомним, вчера в парламенте Шмыгаль заявил, что Кабинет Министров пока не рассматривает возможность общенационального тестирования на коронавирус, как в Словакии, так как это требует объявления чрезвычайного положения.

При этом премьер заверил, что Украина сделала некоторые выводы из словацкого тестирования и увеличит проверки среди определенных групп населения.