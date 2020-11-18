Кабмин собирается закупить 6 млн экспресс-тестов на коронавирус за один миллиард гривен

Преимущественно тесты получат семейные врачи и бригады скорой помощи.

Кабмин собирается закупить 6 млн экспресс-тестов на коронавирус за один миллиард гривен
Фото: Youtube / Кабмін

Профильный комитет парламента по вопросам бюджета поддержал решение правительства приобрести 6 млн экспресс-тестов на коронавирус.

На это выделен миллиард гривен, сообщил на заседании Кабинета министров глава правительства Денис Шмыгаль.

"Вчера Верховная Рада приняла закон, благодаря которому 1,4 млрд будут направлены на зарплаты шахтерам государственных шахт и около 8 млрд гривен пойдет в фонд борьбы с коронавирусом для поддержки медицинской системы. Также комитет по вопросам бюджета поддержал решение правительства о приобретении экспресс-тестов. Их получат преимущественно семейные врачи и бригады скорой помощи. Появится эффективный и быстрый инструмент тестирования", - заявил он.

Премьер добавил, что 6 млн тестов - это в четыре раза больше, чем было использовано в Словакии во время национального тестирования.

Какие тесты собираются закупить - Шмыгаль пока не сообщил.

Напомним, вчера в парламенте Шмыгаль заявил, Кабинет Министров пока не рассматривает возможности общенационального тестирования на коронавирус, как в Словакии, так как это требует чрезвычайного положения.

При этом премьер заверил, что Украина сделала некоторые выводы из словацкого тестирования и увеличит проверки среди определенных групп населения.

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