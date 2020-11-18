Украина бесплатно получит 4 миллиона доз вакцины от коронавируса - Ляшко

В COVAX включен также кандидат в вакцины от производителя Moderna.

Украина бесплатно получит 4 миллиона доз вакцины от коронавируса - Ляшко
Фото: kmu.gov.ua

COVAX подтвердил информацию о выделении Украине вакцины от коронавируса на бесплатной основе для 20% населения.

Об этом в Facebook сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

"Сегодня стало известно, что Украина, как одна из стран, включенных в работу глобального механизма COVAX, имеет возможность получить вакцины от коронавирусной болезни в количестве доз, равном 20% населения бесплатно. Это означает, что около 4 млн граждан Украины смогут вакцинироваться в первой половине 2021 года за счет финансовой поддержки со стороны международных партнеров и правительств других стран", - сообщил Ляшко.

Он уточнил, что в COVAX включен также кандидат в вакцины от производителя Moderna (США), эффективность которого составляет около 95%.

Напомним, Украина рассчитывает получить вакцину против коронавируса во втором квартале 2021 года.

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