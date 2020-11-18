У мэра Кременчуга обнаружили ковид

Городской голова Кременчуга Виталий Малецкий получил положительный тест на COVID-19.

Об этом Малецкий сообщил вечером 18 ноября.

"Имею сегодня не очень приятную новость: получил положительный тест на COVID-19. Нахожусь на амбулаторном лечении под наблюдением семейного врача", - написал он в фейсбуке.

Он добавил, что заболели еще несколько вновь избранных депутатов городского совета.

"Сейчас очень напряженное время, связанное с подготовкой первой сессии Кременчугского городского совета VIII созыва, но, к сожалению, болезнь не спрашивает, когда приходить. Знаю, что болеют еще несколько вновь избранных депутатов городского совета. Однако я работаю дистанционно и сделаю все, чтобы сессия состоялась в соответствии с законом в запланированную дату", - отметил городской голова.

Ранее сообщалось, что мэр Кропивницкого госпитализирован из-за ковида. Андрей Райкович находится в инфекционной больнице.

Напомним, 10 ноября позитивный ПЛР-тест на ковид получил мэр Черкасс Анатолий Бондаренко.