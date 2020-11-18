"Укроборонпром" обвинил профильное министерство в попытке сворачивания реформ ОПК

ГК "Укроборонпром" обеспокоен сворачиванием реформы оборонно-промышленного комплекса страны и вмешательством в свою хозяйственную деятельность со стороны Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины.

В заявлении на сайте госконцерна сказано, что "Укроборонпром" со своей стороны в этом году, несмотря на все осложнения, связанные с пандемией, выполнил все обязательства по действующим контрактам.

Команда подготовила стратегию реформирования Укроборонпрома, получившую всестороннюю поддержку со стороны Президента Украины, Верховной Рады Украины, Премьер-министра Украины, Совета нацбезопасности и обороны и международных партнеров. В июне этого года мы зарегистрировали проект соответствующего закона, который должен начать историческую для страны реформу.

В июле этого года во исполнение Указа Президента Украины №5/2020 создано Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины, которое должно отвечать за формирование и обеспечение реализации государственной военно-промышленной политики.

Отмечается, что руководство вновь министерства публично - перед Верховной Радой Украины, Президентом Украины, Советом национальной безопасности и обороны Украины, а также перед представителями стран "Большой семерки" (G7) - взяло на себя обязательство не вмешиваться в хозяйственную деятельность государственных компаний. Министерство публично поддержало концепцию реформирования, предложенную Концерном, и подробно ознакомилось со всеми стратегическими документами по реформе Укроборонпрома.

Несмотря на публичные обещания решительных действий, уже третий месяц Министерство системно блокирует реформирование Государственного концерна "Укроборонпром" и оборонно-промышленного комплекса в целом. В частности:

не начата подготовка Стратегии оборонно-промышленного комплекса;

не утверждена Политика собственности Концерна, которая на момент основания нового Министерства была разработана и согласована соответствующими органами государственной власти;

по настоянию Министерства остановлено рассмотрение законопроектов, необходимых для начала реформирования государственного сектора оборонно-промышленного комплекса, при этом в течение четырех месяцев министерство не предоставило никаких альтернативных предложений или системных замечаний к законопроектам, предложенным народными депутатами Украины;

не начата работа по подготовке ключевых нормативно-правовых актов, необходимых для имплементации нового Закона "Об оборонных закупках", который должен вступить в силу с 1 января 2021 года, что может угрожать остановкой всего процесса подписания контрактов с производителями вооружения и военной техники для нужд Вооруженных сил Украины и других заказчиков;

нерассмотренными остаются неоднократные обращения Концерна по решению ключевых проблем производителей в вопросе ценообразования, государственных гарантий, казначейских счетов и тому подобное;

не разрешается критическая ситуация с выполнением Государственной целевой программы создания и освоения производства боеприпасов и продуктов специальной химии и тому подобное.

Кроме того, вопреки нормам действующего законодательства и с нарушением стандартов управления государственной собственностью, с первого дня работы министерство вмешивается в деятельность ГК "Укроборонпром" в виде устных поручений и многочисленных настояний.

В частности, систематически поступают требования и рекомендации по назначению посторонних лиц директорами предприятий-участников Концерна, а именно компаний "Укрспецэкспорт", "Спецтехноэкспорт", "Укробронсервис", ГП "Киевский бронетанковый завод", ОАО "Киевский завод Радар", Ивано-Франковского котельно-сварочного завода и предприятий во Львовской области и тому подобное.

Отдельно высказываются настойчивые требования об увольнении сотрудников "Укроборонпрома", ответственных за безопасность, экспорт, связи с государственными органами власти и трансформацию.

"Такие методы напрямую противоречат принципам управления государственными компаниями Организации экономического сотрудничества и развития, курс на внедрение которых официально провозгласила Украина (в частности, закрепив их на уровне Стратегии повышения эффективности деятельности субъектов хозяйствования государственного сектора экономики), и могут содержать признаки злоупотребления влиянием, конфликта интересов, приводящим к коррупционным рискам", - отмечают в "Укрборонпроме".

В концерне считают такие действия недопустимыми и подрывающими доверие к задекларированным намерениям, целям и задачам, поставленным перед министерством.

В "Укроборонпроме" надеются на взвешенную и активную позицию руководства государства в вопросе обеспечения обороноспособности воюющей страны.