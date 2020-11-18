Новым главой Государственной таможенной службы стал Павел Рябикин

Рябикин был народным депутатом в трех созывах. С 2017 года возглавлял международный аэропорт "Борисполь".

Новым главой Государственной таможенной службы стал Павел Рябикин
Фото: antikor.com.ua

Кабинет министров назначил новым главой Государственной таможенной службы Павла Рябикина - генерального директора аэропорта "Борисполь" и бывшего народного депутата трех созывов.

Соответствующее решение принято на заседании правительства 18 ноября, сообщил представитель правительства в Раде Василий Мокан.

"На сегодняшнем заседании Кабмин принял ряд кадровых решений... назначить Рябикина Павла Борисовича - главой Государственной таможенной службы Украины (путем заключения с ним контракта о прохождении государственной службы на период действия карантина)", - написал Мокан в фейсбуке.

Рябикин победил в конкурсе на должность, объявленном Национальным агентством по вопросам государственной службы 24 октября. Решение о согласовании назначения было принято на заседании Кабмина 28 октября.

Павел Рябикин был народным депутатом в трех созывах - в 2000 и 2002 годах как самовыдвиженец в мажоритарных округах в Николаевской области, в 2012-м - от партии УДАР.

С 2017 года является главой международного аэропорта "Борисполь". На местных выборах 2020 года баллотировался первым номером в списке УДАРа в Деснянском районе.

23 октября министр финансов Сергей Марченко заявил, что нового полноценного руководителя Государственной таможенной службы объявят в ближайшие дни по итогам конкурса. Отбор на должность руководителя ГТС "с полноценным функционалом" Марченко назвал "прозрачным и оперативным".

22 октября Кабинет министров освободил от должности и. о. главы Государственной таможенной службы Андрея Павловского и назначил на его место экс-заместителя Нефедова Евгения Ентиса. Были уволены также руководители Киевской, Галицкой, Волынской, Буковинской и Днепровской таможен, а также Координационно-мониторинговой таможни.

Напомним, в апреле Кабмин освободил Нефедова с должности главы Государственной таможенной службы и назначил временно исполняющим обязанности Игоря Муратова.

19 августа Кабмин изменил временного главу Таможенной службы и назначил и.о. главы ГТС Павловского.

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