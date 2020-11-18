Махинации с НДС возобновились в полном объеме, - Уманский

Государственный бюджет теряет 4,5-5 млрд гривен ежемесячно только на схеме "скруток" НДС, а махинации в налоговой, фискальной системе и на таможне восстановились в полном объеме.

Об этом бывший министр финансов и экс-советник руководителя Офиса президента Украины Игорь Уманский заявил во время брифинга 18 ноября.

"Весной, когда я рассказал о махинациях в фискальной системе, налоговой, на таможне, примерно на 10 млрд грн ежемесячно, была надежда, что за эти полгода этот кейс удастся решить и обеспечить примерно 120 млрд грн дополнительного усиления доходной части бюджета", - заявил Уманский.

По словам экс-министра, за счет этого можно было создать или возможности для финансирования, или, по меньшей мере, уменьшить дефицит в государственном бюджете.

"Вынужден констатировать, к сожалению, те полгода, что я для себя отводил, кончились, кейс провалился. "Скрут" как был, так и восстановился в полном объеме - от 4,5 млрд грн до 5 млрд ежемесячно по этой схеме бюджет теряет", - пояснил Уманский.

Уманский также отметил, что сегодня снова от экспортеров требуют взятки за возмещение НДС.

"Что сейчас происходит в налоговой? Возобновилась практика сдерживания возмещения НДС, снова есть признаки вымогательства от экспортеров "вознаграждения" за проведение этих возмещений. Подакцизная группа почти на 50% находится в тени. Кстати, эта группа уже много лет работает через фискализаторы и тотальное применения РРО. Справилась ли налоговая система с этой группой исключительно подакцизных товаров? Не справилась", - констатировал экс-министр финансов.

Уманский отметил, что это слишком большой риск коллапса налоговой системы, а также возможности легального ведения бизнеса.

Напомним, что в апреле бывший министр финансов Игорь Уманский в интервью LB.ua рассказал, что хотел уволить главу налоговой Сергея Верланова в связи с возможной коррупцией. Он заявил, что из-за "скруток" бюджет ежемесячно недополучает в среднем 5 млрд гривен.

После этого лидеры фракций Верховной Рады договорились создать временную следственную комиссию, чтобы проверить заявления Игоря Уманского о "скрутках" НДС.

Кроме этого, глава Офиса президента Андрей Ермак подтвердил, что бывший министр финансов Игорь Уманский станет его советником. По словам Ермака, его возмутила информация о коррупционных схемах на таможне и в налоговой, которую озвучил Игорь Уманский. Поэтому он предложил ему механизм, который поможет истребить эти схемы.

24 апреля Кабмин уволил главу налоговой Сергея Верланова и руководителя таможенной службы Максима Нефедова. По версии министра финансов Сергея Марченко, соответствующее решение - это якобы первый шаг к "перезагрузке Государственной таможенной и налоговой служб".

12 ноября Уманский подал в отставку с должности советника главы ОПУ.