Зеленский уволил руководителя СБУ Николаевской области

Соломия Бобровская сообщила, что Герсак регулярно встречался с гражданами РФ с сомнительной репутацией.

Зеленский уволил руководителя СБУ Николаевской области
Фото: Liga.net

Президент Украины Владимир Зеленский освободил от должности начальника управления Службы безопасности Украины в Николаевской области Виталия Герсака.

Об этом говорится в указе главы государства №505/2020.

"Освободить Герсака Виталия Анатольевича с должности начальника Управления Службы безопасности Украины в Николаевской области", - говорится в документе.

Ранее народный депутат Соломия Бобровская сообщила, что Герсак регулярно встречался с гражданами РФ с сомнительной репутацией. Нардепы направили депутатское обращение в СБУ по этому поводу.

Напомним, Герсака назначили на должность в сентябре 2019 года.

В марте 2020 Владимир Зеленский провел кадровые изменения в руководстве Службы безопасности Украины. Президент назначил начальников трех областных управлений СБУ и уволил одного, а также назначил нового заместителя главы службы.

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