Зеленский уволил руководителя СБУ Николаевской области

Соломия Бобровская сообщила, что Герсак регулярно встречался с гражданами РФ с сомнительной репутацией.

Президент Украины Владимир Зеленский освободил от должности начальника управления Службы безопасности Украины в Николаевской области Виталия Герсака.

Об этом говорится в указе главы государства №505/2020.

"Освободить Герсака Виталия Анатольевича с должности начальника Управления Службы безопасности Украины в Николаевской области", - говорится в документе.

Ранее народный депутат Соломия Бобровская сообщила, что Герсак регулярно встречался с гражданами РФ с сомнительной репутацией. Нардепы направили депутатское обращение в СБУ по этому поводу.

Напомним, Герсака назначили на должность в сентябре 2019 года.