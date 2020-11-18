Зеленский уволил руководителя СБУ Николаевской области
Соломия Бобровская сообщила, что Герсак регулярно встречался с гражданами РФ с сомнительной репутацией.
Президент Украины Владимир Зеленский освободил от должности начальника управления Службы безопасности Украины в Николаевской области Виталия Герсака.
Об этом говорится в указе главы государства №505/2020.
"Освободить Герсака Виталия Анатольевича с должности начальника Управления Службы безопасности Украины в Николаевской области", - говорится в документе.
Ранее народный депутат Соломия Бобровская сообщила, что Герсак регулярно встречался с гражданами РФ с сомнительной репутацией. Нардепы направили депутатское обращение в СБУ по этому поводу.
Напомним, Герсака назначили на должность в сентябре 2019 года.
В марте 2020 Владимир Зеленский провел кадровые изменения в руководстве Службы безопасности Украины. Президент назначил начальников трех областных управлений СБУ и уволил одного, а также назначил нового заместителя главы службы.