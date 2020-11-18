Энергоатом обвинил Минэнерго в умышленном ограничении мощностей украинских АЭС

Впервые в истории украинской атомной отрасли сразу три энергоблока были выведены в резерв на 1-3 месяца.

Энергоатом обвинил Минэнерго в умышленном ограничении мощностей украинских АЭС
Фото: Л.Кучер

Недальновидные решения министерства энергетики Украины привели к срыву сроков ремонтных работ на атомных электростанциях. Об этом говорится в официальном заявлении компании НАЭК "Энергоатом".

График ремонта энергоблоков АЭС разрабатывался заранее и учитывал многочисленные факторы, включая балансовые нагрузки, время года, технические нормы и правила, пояснили в НАЭК.

Однако принятое в апреле решение Минэнерго о сокращении производства "Энергоатома" на 2020 г. с 80,6 млрд до 73,7 млрд кВт-ч. не учитывало ни технических нормативов эксплуатации энергоблоков АЭС, ни графиков планового ремонта.

"В результате впервые в истории украинской атомной отрасли сразу три энергоблока были выведены в резерв на 1-3 месяца, а остальные работали с ограничениями мощности на 10-40%", - заявили в компании.

Например, к ремонту энергоблока №2 Запорожской АЭС атомщики собирались приступить в начале июня.

Но введенные Минэнерго необоснованные балансовые ограничения привели к тому, что блок мощностью 1000 МВт выдавал только 580 МВт. А затем вообще на три недели был выведен в резерв и далее снова работал с ограничением почти в 40% от установленной мощности.

В итоге сместился срок использования ядерного топлива и плановый ремонт также начался почти на два месяца позже: должен был закончиться в начале сентября, а завершился только в ноябре.

"Именно искусственные ограничения производства электроэнергии на АЭС в апреле-августе привели к текущей ситуации", - заявили в "Энергоатоме". Аналогичная ситуация возникла и с обслуживанием энергоблоков №4 и №5 Запорожской АЭС.

О том, какие угрозы несет введенное искусственное ограничение мощности украинских АЭС и какие технические последствия это повлечет, "Энергоатом" неоднократно предупреждал Минэнерго, утверждают в НАЭК.

Компания отдельно подчеркивает, что уже в начале ноября энергоблоки №2 и №4 ЗАЭС были готовы к запуску. Но чиновники Госатомрегулирования разрешили подключить энергоблок №4 к сети лишь 14 ноября. С учетом этого ожидаемый срок подключения блока №2 к сети - до 25 ноября, энергоблока №5 - 20 декабря.

Ранее председатель комитета Верховной Рады по энергетике Андрей Герус сообщил, что 10 ноября производство электроэнергии на тепловых электростанциях и теплоэлектроцентралях впервые в истории оказалось больше, чем на АЭС. По его словам, это привело к росту цены на электроэнергию для промышленности.

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