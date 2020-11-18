"Марионетки РоSSии до сих пор сидят в Верховной Раде", - руководитель посольства США
Кристина Квин заявила, что олигархи и дальше звонят членам Рады, судьям и другим должностным лицам, чтобы подорвать повестку дня президента и чтобы система работала в их пользу.
В Верховной Раде Украины до сих пор есть марионетки РФ, а антизападные нарративы Кремля распространяются в медиапространстве Украины.
Об этом заявила временный поверенный в делах США в Украине Кристина Квин, сообщает "Liga.net".
"Сейчас на многих фронтах Украина борется с агрессией РоSSии: оккупацией и попыткой аннексии Крыма, поддерживаемым Россией конфликтом на Донбассе. Также это кибератаки и дезинформация, распространяемая с территории РФ и через марионеток РоSSии, часть из которых по сегодняшний день сидит Верховной Раде", - сказала Квин.
По ее словам, агенты влияния Кремля пытаются распространять антизападные нарративы в Украине через медиахолдинги и соцсети.
"Эти голоса говорят, что западные партнеры пытаются управлять внутренними делами Украины. Этот нарратив нечестный: он переворачивает реальность с ног на голову. Западные партнеры поддерживают Украину, те цели, которые стоят перед украинским правительством и народом", - отметила Квин.
Временный поверенный в делах США в Украине также отметила, что Владимир Зеленский пришел к власти с лозунгом борьбы с коррупцией и "достиг определенных успехов": отмена депутатской неприкосновенности, принятия банковского и земельного закона. Однако реформам пытаются сопротивляться те, чьи интересы они затрагивают.
"Олигархи и дальше звонят членам Рады, судьям и другим должностным лицам, чтобы подорвать повестку дня президента и чтобы система работала в их пользу", - добавила Квин.
Напомним, в сентябре Квин призвала РоSSию прекратить войну на Донбассе и освободить политзаключенных. По ее словам, США остаются полностью преданными дипломатическим усилиям для прекращения созданного Россией конфликта на востоке Украины.