"Марионетки РоSSии до сих пор сидят в Верховной Раде", - руководитель посольства США

Кристина Квин заявила, что олигархи и дальше звонят членам Рады, судьям и другим должностным лицам, чтобы подорвать повестку дня президента и чтобы система работала в их пользу.

В Верховной Раде Украины до сих пор есть марионетки РФ , а антизападные нарративы Кремля распространяются в медиапространстве Украины.

Об этом заявила временный поверенный в делах США в Украине Кристина Квин, сообщает "Liga.net".

"Сейчас на многих фронтах Украина борется с агрессией РоSSии: оккупацией и попыткой аннексии Крыма, поддерживаемым Россией конфликтом на Донбассе. Также это кибератаки и дезинформация, распространяемая с территории РФ и через марионеток РоSSии, часть из которых по сегодняшний день сидит Верховной Раде", - сказала Квин.

По ее словам, агенты влияния Кремля пытаются распространять антизападные нарративы в Украине через медиахолдинги и соцсети.

"Эти голоса говорят, что западные партнеры пытаются управлять внутренними делами Украины. Этот нарратив нечестный: он переворачивает реальность с ног на голову. Западные партнеры поддерживают Украину, те цели, которые стоят перед украинским правительством и народом", - отметила Квин.

Временный поверенный в делах США в Украине также отметила, что Владимир Зеленский пришел к власти с лозунгом борьбы с коррупцией и "достиг определенных успехов": отмена депутатской неприкосновенности, принятия банковского и земельного закона. Однако реформам пытаются сопротивляться те, чьи интересы они затрагивают.

"Олигархи и дальше звонят членам Рады, судьям и другим должностным лицам, чтобы подорвать повестку дня президента и чтобы система работала в их пользу", - добавила Квин.