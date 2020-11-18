Политзаключенного Теймура Абдуллаева с высокой температурой поместили в штрафной изолятор

По словам родных, медицинская помощь нашему соотечественнику не предоставляется.

Крымского татарина Теймура Абдуллаева, фигуранта дела "Хизб ут-Тахрир", который незаконно удерживается РФ в "ФКУ ИК-2 УФСИН по Республике Башкортостан", с высокой температурой, слабостью и удушающим кашлем безосновательно поместили в штрафной изолятор.

Об этом сообщила в Facebook Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

"По словам родных, медицинская помощь нашему соотечественнику не предоставляется, а это прямое нарушение статьи 3 Конвенции о защите прав человека и основных свобод и статей 9, 10, 22 минимальных правил обращения с заключенными, одобренных Экономическим и Социальным Советом ООН ", - написала омбудсмен.

Денисова отметила, что такие действия руководства учреждения исполнения наказаний приравниваются к пыткам и бесчеловечному обращению и представляют угрозу жизни и здоровью Теймура Абдуллаева.

"Права крымского татарина систематически нарушаются руководством упомянутого учреждения, ведь раньше его около пяти месяцев безосновательно удерживали в штрафном изоляторе", - добавила омбудсмен.

Денисова обратилась к Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой с требованием немедленно отреагировать и обеспечить восстановление прав Теймура Абдуллаева. А также прекратить пытки и бесчеловечное обращение, обеспечить предоставление соответствующей медицинской помощи, привести условия содержания в соответствие с Минимальными правилами обращения с заключенными и выяснить правомерность помещения в ШИЗО.

Напомним, в феврале осужденный по первому симферопольскому "делу Хизб ут-Тахрир" Теймур Абдуллаев перенес в роSSийском СИЗО инсульт.

16 июня пятеро крымских татар из группы симферопольского "дела Хизб ут-Тахрир" получили от 12 до 17 лет тюрьмы. В частности, Теймура Абдуллаева приговорили к 17 годам строгого режима с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев, Узеира Абдуллаева - к 13 годам.

"Хизб ут-Тахрир" - религиозное движение, запрещенное в РоSSии как террористическое, но не запрещеннное в Украине.

В 2016 году роSSийская оккупационная власть начала преследовать участников "Хизб ут-Тахрир" в Крыму, который является частью Украины, но незаконно захвачен Россией .

Четырех жителей Севастополя уже приговорили к различным срокам лишения свободы. "Организатор" ячейки Руслан Зейтуллаев получил 12 лет колонии строгого режима, остальные - по пять лет колонии общего режима.

Защитники арестованных и осужденных по "делу Хизб ут-Тахрир" крымчан считают их преследования мотивированными по религиозному признаку.