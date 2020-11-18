США запустили программу, чтобы сплотить переселенцев с Донбасса
Стоимость программы - около $2 млн.
Фото: Komsomolskaya Pravda / Russian Look
Соединенные Штаты Америки и Совет международных научных исследований и обменов запустили программу, чтобы сплотить внутренне перемещенных лиц Украины.
Об этом сообщается в Twitter посольства.
"Рады начать вместе с IREXintl двухлетнюю программу на 2 миллиона долларов, имеющую целью сплотить внутренне перемещенных лиц Украины и укрепить их социальную устойчивость перед роSSийской агрессией", - говорится в сообщении.