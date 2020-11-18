США запустили программу, чтобы сплотить переселенцев с Донбасса

Соединенные Штаты Америки и Совет международных научных исследований и обменов запустили программу, чтобы сплотить внутренне перемещенных лиц Украины.

Об этом сообщается в Twitter посольства.

"Рады начать вместе с IREXintl двухлетнюю программу на 2 миллиона долларов, имеющую целью сплотить внутренне перемещенных лиц Украины и укрепить их социальную устойчивость перед роSSийской агрессией", - говорится в сообщении.

Сполучені Штати раді розпочати разом із @IREXintl дворічну програму на суму 2 мільйони доларів, яка має на меті згуртувати внутрішньо переміщених осіб #України та зміцнити їх соціальну стійкість перед російською агресією #USUkrainePartnership https://t.co/VC158iiqjq — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) November 18, 2020

Напомним, в октябре президент Владимир Зеленский подписал закон, освобождает внутренне перемещенных лиц от уплаты туристического сбора.