Завхоза Нацполиции уволили после скандала с нарушением карантина рестораном его сына

Ресторанный комплекс, принадлежащий его 19-летнему сыну, работал во время действия "карантина выходного дня".

Министерство внутренних дел уволило с поста начальника Департамента управления имуществом Ивана Наумова.

Об этом "Украинской правде" рассказал заместитель директора департамента коммуникации МВД Ярослав Тракало.

"Начальник Департамента управления имуществом НПУ полковник полиции Иван Наумов с сегодняшнего дня освобожден от занимаемой должности", - сказал он.

По словам Тракало, Нацполиция также проводит служебную проверку по фактам, обнародованным в отношении должностного лица в СМИ .

Как сообщалось, журналисты Bihus.Info выяснили, что ресторанный комплекс, принадлежащий сыну Наумова, работал во время действия "карантина выходного дня". В субботу, 14 ноября, журналисты зафиксировали, как в течение часа в заведение приехали около 20 посетителей.

Представители СМИ сообщили об инциденте в полицию, поскольку в это время начала появляться информация о массовых рейдах правоохранителей по заведениям, нарушающим карантинный режим.

Встречать патрульных из заведения вышел человек, похожий на друга и помощника полицейского Олега Кошеля. После этого патрульные сообщили, что не смогли попасть в заведение, а администрация якобы дала объяснения, что заведение работает только "на самовывоз".

Ресторанный комплекс NAVY открылся в конце этого лета. Еще на этапе строительства Bihus.Info регулярно фиксировали здесь завхоза Нацполиции Наумова, который сначала заявлял, что никакого отношения к заведению не имеет, а затем признался, что этим бизнесом занимается его 19-летний сын, которому "из семейных сбережений" были выделены на это средства.

Напомним, с полуночи 14 ноября в Украине начал действовать общегосударственный комплекс ограничений, известный как "карантин выходного дня". Нацполиция сообщила, что увеличит количество рейдовых групп, которые будут проверять соблюдение карантина.

В первый день "карантина на выходных" была прекращена работа 1355 заведений.