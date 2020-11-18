Украинская сторона в ТКГ предлагает провести обмен пленными до 24 декабря, - Арестович

Украинская сторона в составе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе предлагает провести обмен пленными до 24 декабря этого года.

Об этом заявил советник по информационной политике ТКГ Алексей Арестович в эфире телеканала "Наш".

По его словам, сейчас идет "практическая работа" по подготовке очной встречи в "нормандском формате". Он также добавил, что Франция и Германия поддерживают Украину и оказывают некоторое давление на роSSийскую сторону. Украинская делегация в ТКГ на заседании 11 ноября призвала к концу этого года вернуть всех взаимно удерживаемых лиц.

Напомним, последний обмен на Донбассе состоялся 16 апреля. Офис президента сообщил, что из плена освободили 20 украинцев. В контролируемых Россией группировках "ДНР" и "ЛНР" заявили, что украинская сторона передала 14 человек.