Украинская сторона в ТКГ предлагает провести обмен пленными до 24 декабря, - Арестович

Также продолжается "практическая работа" по подготовке очной встречи в "нормандском формате".

Украинская сторона в ТКГ предлагает провести обмен пленными до 24 декабря, - Арестович
Олексій Арестович і Леонід Кравчук
Фото: facebook.com/alexey.arestovich

Украинская сторона в составе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе предлагает провести обмен пленными до 24 декабря этого года.

Об этом заявил советник по информационной политике ТКГ Алексей Арестович в эфире телеканала "Наш".

По его словам, сейчас идет "практическая работа" по подготовке очной встречи в "нормандском формате". Он также добавил, что Франция и Германия поддерживают Украину и оказывают некоторое давление на роSSийскую сторону. Украинская делегация в ТКГ на заседании 11 ноября призвала к концу этого года вернуть всех взаимно удерживаемых лиц.

Напомним, последний обмен на Донбассе состоялся 16 апреля. Офис президента сообщил, что из плена освободили 20 украинцев. В контролируемых Россией группировках "ДНР" и "ЛНР" заявили, что украинская сторона передала 14 человек.

На заседании 10 ноября ТКГ взяла за основу предложенный Украиной план действий по Донбассу. Документ содержит предложение о полном прекращении конфликта и демилитаризации отдельных районов Донецкой и Луганской областей в начале 2021 года, чтобы создать все необходимые условия для проведения там местных выборов 31 марта 2021 года. Глава ТКГ Леонид Кравчук также предложил провести обмен пленными до Нового года. Однако из-за демарша РФ Украина не смогла добиться обсуждения этого вопроса.

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