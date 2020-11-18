В Раде зарегистрировали постановление об отзыве Гетманцева с должности главы финкомитета

Инициаторами документа являются члены депутатской группы "Партия "За будущее","Доверие", а также фракции "Европейская солидарность".

В Верховной Раде Украины зарегистрировали проект постановления об отзыве с должности главы комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева в связи с неудовлетворительной работой в должности.

Об этом сообщается на сайте парламента.

Инициаторами документа являются члены депутатской группы "Партия "За будущее","Доверие", а также фракции "Европейская солидарность".

Сейчас проект постановления передан на рассмотрение руководству.

Вчера член депутатской группы "Партия "За будущее" Тарас Батенко заявил, что собирается с коллегами регистрировать проект постановления об отзыве Даниила Гетманцева с должности главы Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики в случае нерешения вопроса об отсрочке введения кассовых аппаратов для ФЛП.

За такое решение высказался и лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко.

Напомним, вчера Гетманцев заявил, что Верховная Рада, очевидно, не сможет принять в целом проект государственного бюджета на 2021 год в установленный Бюджетным кодексом термин. По его словам, парламент только в начале декабря получит проект госбюджета от Кабинета Министров.

Вчера произошли столкновения между полицией и предпринимателями, которые вышли на акцию протеста к зданию парламента. Сначала протестующие не давали депутатам зайти в парламент, из-за чего правоохранителям пришлось делать для них специальный коридор. Протестующие выступают против введения кассовых аппаратов.

4 ноября в Верховной Раде Украины не хватило голосов для принятия законопроекта №4313, который переносит на год применение кассовых аппаратов для ФЛП 2-4 групп.

В сентябре 2019 года Рада обязала ФЛП 2-4 категорий переходить на кассовые аппараты. Требование вступает в силу с 2021 года, кроме рисковых отраслей.

Согласно документу, от необходимости использовать РРО освобождаются ФЛП первой категории. Для ФЛП второй-четвертой категорий, продающих бытовые товары с гарантийным ремонтом или медикаменты, РРО станут обязательными с 1 октября 2020 года. С 2021 к ним добавят ФЛП, которые продают ювелирные товары, текстиль, подержанные товары в магазинах, рестораны и кафе, турагентства, гостиницы и хостелы. Для других ФЛП РРО будут обязательными, если их ежегодный доход превышает 1 млн гривен.